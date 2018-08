Első sorból izgulhatta végig Áder János beszédét Zaid Naffa nemzetbiztonsági kockázat

Az RTL Klub szerkesztői szúrták ki, hogy Áder János ünnepi beszédét az első sorból izgulhatta végig egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat.

A Jordánia által Orbán Viktor kérésére tiszteletbeli konzulnak jelölt Zaid Naffa 2017 októberében bukott meg a nemzetbiztonsági átvilágításon, azok után, hogy magyar állampolgárság után folyamodott.



Zaid Naffa a 80-as évek vége óta mozog Magyarországon a családjával, közel harminc éve él itt, voltak turisztikai üzletei, de olyan aranycsempészési ügye is, ami miatt kiutasítása is felmerült.



Az utóbbi években ő volt a keleti nyitás egyik kulcsembere, a sokáig terrorizmus pénzelése miatt keresett Ghaith Pharaon kijáróembereként is ismert volt, tárgyalt Tiborcz Istvánnal is, és olyan szorosan együttműködött a külüggyel, hogy Szijjártó Péter hivatala többek közt tőle bérelte a nagykövetség épületét is.

Orbán Viktor kezet fog Zaid Naffa nemzetbiztonsági kockázattal 2012 júniusában, a Buddha-Bar Hotel Klotild Palace megnyitó ünnepségén Fotó: MTI Fotó: Kollányi Péter

Látványosan jó viszonyt ápol a kormánnyal, májusban részt vett a miniszterelnök beiktatásán is.



A kormány valamiért mégis kínosnak tarthatja Naffa közelségét, mert az RTL-nek nem árulták el, hogy pontosan kinek a meghívására vehetett részt a hivatalos ünnepség első sorában.

A külügy szerint egyébként nem para, ha nemzetbiztonsági kockázat ül a hivatalos államalapítási ünnepség első sorában:

Fotó: RTL Klub

(RTL Klub)