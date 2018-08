Kuna Tibor szerint Isten rakta helyre, amikor elbukta az állami hirdetéseket és börtönt kért rá az ügyészség

Kuna Tibor abban is isteni akaratot lát, hogy június végén kegyvesztetté vált a kormányzati körökben, bukta az állami megbízásait, ráadásul még vádat is emeltek ellene. Ahogy a Fidesz-közeli vállalkozó korábban is azt gondolta, hogy azért tündökölhetett a közbeszerzéseken, mert Isten kiválasztotta erre, most a bukását is bibliai példákon keresztül magyarázta el egy pünkösdista gyülekezet előtt, Kecskeméten.

„Nagyon szükség volt az életembe', hogy Isten két kiadós, nagy pofonnal a helyére rakjon. Tehát, ha néha ilyen öblös a hangom, az azért van, mert egy nagy hal, a cet gyomrából beszélek hozzátok, mert még mindig ott vagyok, de Isten az, aki eltervezte az én kiköpetésemet, és soha életemben nem voltam még ilyen jól”

- értékelte a helyzetét Kuna, akinek tényleg két nagyon kemény pofonnal indult a nyara.

Először Rogán Antal propagandaminisztériuma dobta ki a reklámcégeit a milliárdos állami megbízásokat jelentő keretszerződésből.



Majd egy héttel később kiderült, hogy költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emeltek ellene, a vád szerint 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be. Az ügyészség letöltendő börtönt és vagyonelkobzást kért rá.



A kormányközeli üzletember most úgy érzi magát, mint Jónás próféta, aki először el akart menekülni Isten akarata elől, de miután a föníciaiak tengerbe dobták a Tarsísba tartó hajóból, a vízben lenyelte egy nagy hal. A történet szerint végül Jónást Isten parancsára a hal negyednapra kihányta, ő pedig elment Ninivébe téríteni. Kuna egyelőre még a bírósági tárgyalásokra vár.



De Kuna Tibor nem csak Jónás történetében ismert magára. Beszélt Mártáról is, akit annyira lefoglalt a saját szolgálata a konyhában, hogy nem maradt ideje Istenre figyelni. Bár Lukács Evangéliumában nem nagyon van szó fiktív számlákról, Kuna úgy érzi nála is ez okozta a bajt, vagyis hogy nem volt elég közvetlen a kapcsolata az Úrral. Isten hiába jelezte finoman, hogy új küldetése lenne a számára, ő csak azzal a nagy rakás pénzzel foglalkozott, amit elképzelése szerint tőle kapott.

„Én ezelőtt pár évvel kaptam Istentől két talentumot. »Ezzel menjél, szolgáljál!« Az egyik az egy nagyon nagy rakás pénz, a másik meg egy nagy rakás hatalom és befolyás. És én úgy éltem az életemet, hogy ezt a nagy rakás pénzt nagyon jól használtam. Isten szerint nagyon jól használtam. És mivel minden dologban, amikor én a saját kereszténységemet mértem. Most úgy, ahogy mondom, méregettem, méricskéltem, gondoltam rá, hogy meg kéne mérni; akkor mindig azt gondoltam, hogy jaj, de jól csinálom a dolgomat, mert a rám bízott talemtummal annyira jól bánok. És ez nekem elég volt.”



A Fidesz kormányzásának tényleg Kuna cégei voltak a legnagyobb nyertesei. Az állam az elmúlt 8 évben rengeteg pénzt költött el a reklámcégeinél, a Young and Partnersnél és a Trinity Internationalnél. És a kormányzati hátszélnek köszönhetően ezek a cégek a semmiből a piac legnagyobb kommunikációs ügynökségeivé nőtték ki magukat. Szinte az összes állami vállalat kommunikációját ők intézik, csak tavaly 14 milliárd forintnyi közbeszerzést húztak be. A megállíthatatlanul dráguló vizes vb kommunikációjával is őket bízták meg.

Nem frissítette a küldetést

Kuna szerint a sikerszéria azért szakadt meg most júniusban, mert miközben a közbeszerzéseken nyert pénzből másoknak segített, nem vette észre, hogy Isten közben más küldetést talált neki.

„Végzem a szolgálatomat, olyan embereknek segítek, házat veszek nekik, bármit veszek nekik, amire szükségbe van, és én nagyon jól csinálom. Bárki megkérdezi, bárki megláthatja, ez nagyon rendben van. És mivel Isten akkor nekem ezt mondta, és én elfogadtam, csináltam, csináltam, csináltam,

csak egy dolgot nem csináltam: nem mentem a küldetést mindig frissíteni.”



Közben a másik képességét, a nagy rakás hatalmat és befolyást valamiért nem használta, ezért az Isten elvette tőle.

„ És azért mondom el nektek az én történetemet, mert az úgy van, hogy ha a talentumodat nem használod, elásod, én elástam a másikat, azt elvette az Úr. Várt sokáig, évekig. Halkan súgta a fülembe, csak hát kit érdekelt, mert én annyira meg voltam igazulva, hogy én jól csinálom az „A” talemtumomat, hogy a másik a talentumommal nem törődtem semmit, jól elástam, hello, hello, ott van. És mivel Isten azt akarja, hogy ha életet kaptál, szolgálatot is kaptán, nem tenghetsz, lenghetsz, ezért azt mondta: jól van, fiam, ha nem hallod meg szelíden, akkor meghallod keményen.”

Jöttek a pofonok

Azóta persze rájött, hogy jobb lett volna meghallani Isten szelíd szavát, mert így most akkora pofonokat kapott, hogy még mindig ég az arca, talán a foga is belerepedt. Most a nagy hal gyomrában elmélkedik arról, hogy jobb lett volna előbb észrevenni az intő jeleket.



„De hogyha nagy a csatazaj körülötted, mert te meg vagy győződve, hogy te azt csinálod, amit mondott neked Isten valamikor, és te azóta nem kérdezed mindennap, akkor te el fogsz tévedni, mint a Márták.”



Kuna azt is megfejtette, hogy a kereszténység lényege nem abban van, hogy jót teszünk vagy rosszat. Nem ennyire egyszerű. Szerinte az igazi kérdés az, hogy azt tesszük-e, amit Isten mond. Nem azt kell eldönteni valamiről, hogy jó vagy rossz, hanem hogy Isten mondta-e. Az összes többi nem számít.

Kuna Tibor teljes előadását itt lehet megnézni: