Letöltendő börtönt és vagyonelkobzást kér az ügyészség Kuna Tiborra, recseg-ropog az állami milliárdokból épült cégbirodalom

Kuna Tibor csökkenteni akarta a Young and Partners nevű cégét terhelő adókötelezettséget, ezért megállapodtak, hogy fiktív számlákat vásárol V. Attila első rendű vádlott hálózatától.



A bűnszervezetben résztvevő cégek a Kuna által kért összegben és időpontra kiállították a számlákat, Kuna utalt, majd néhány napon belül vissza is kapta a pénzt, miután levontak 9 százalék jutalékot a "szolgáltatásért".



Kuna aztán ezeket a fiktív számlákat a Young könyvelésében szerepeltette, és arra használta, hogy csökkentse a vállalkozása által fizetendő adó összegét.



Lényegében ezzel vádolja a Fővárosi Főügyészség Kuna Tibort, a kormány milliárdos megbízásokkal kitömött kedvenc kommunikációs vállalkozóját. Kunát egészen pontosan különösen nagy vagyon hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, és hamis magánokirat felhasználásával vádolják.

Kuna Tibor

Az ügyészek letöltendő börtönbüntetést és vagyonelkobzást kérnek (az okozott kár erejéig), és azt is, hogy a bíróság tiltsa el a cégvezetéstől Kuna Tibort, aki szerintük összesen 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be, és ezzel 52 milliós kárt okozott a költségvetésnek.

Kunát már 2016 végén gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben, akkor panasszal élt, és azt állította a nyomozóknak, hogy nem követte el a bűncselekményt, amivel gyanúsítják, de ezen túl nem tett vallomást. Mikor idén márciusban a gyanúsítotti kihallgatásáról írtunk, Kuna a 444-nek azt mondta, hogy minden számlájuk mögött valós gazdasági teljesítmény áll. Csütörtökön késő este kérdéseket küldtünk Kuna Tibornak a vádemeléssel kapcsolatban, ha válaszol, akkor azzal ki fogjuk egészíteni ezt a cikket.

Berki Krisztián is vádlott

Kuna egyébként csak egyike az adócsalási ügy 60-nál is több vádlottjának, akik között rajta kívül például Berki Krisztián focistából lett általános ismert ember is megtalálható. Berki vállalkozása a hatóságok szerint kevesebb hamis számlát fogadott be, mint Kunáé, de rá is letöltendő börtönt kérnek az ügyészek. A hatóságok szerint ők mindketten "csak" vásárlói voltak a hamis számlákat árusító bűnszervezetnek, nem ők a hálózat szervezői, és így a fővádlottjai az ügynek.



Lehet, hogy véletlen egybeesés a májusi vádemeléssel, de egy héttel ezelőtt váratlanul felmondta Kunék (és egy másik vállalkozás) szerződéseit a Rogán Antal propagandaminisztériuma alá rendelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH). A hivatalos indoklás szerint a közbeszerzési szabályokat sértették meg a kizárt cégek. Itt nem aprópénzről van szó, a NKH-n keresztül fizetik a kormányzat milliárdos reklámkampányait.

Csak 2017-ben az adócsalási ügyben előkerült Kuna-cég, a Young and Partners 7,5 milliárd forintos árbevétel mellett 1,2 milliárd forintos profitot termelt.

Kuna másik nagy cége, a Trinity, aminek nem volt szerződése az NKH-val szintén csak tavaly 21 milliárd forintos árbevétel mellett 2,2 milliárd forintos profitot termelt.

Felsorolni sem lehet a megbízásokat

Kuna cégeinek állami megbízásait fel sem lehet sorolni az elmúlt évekből, a teljesség bármilyen igény nélkül ők

Ezeknek az állami megbízásoknak egy részét már azután nyerték el, hogy Kunát 2016-ban gyanúsítottként hallgatták ki az adónyomozók.

Isten VIP-je

Kuna egyébként azon kívül, hogy pénzben kifejezve a NER egyik legnagyobb nyertese volt az elmúlt években, elég színes figurája is a rendszernek. 2015-ben egy vallási rendezvényen beszélt arról, hogy milyen szerepe van Istennek az ő sikereiben (nagyon nagy), sőt a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozását egyenesen biblia jelenésként írta le. Év végén egy szakmai fórumon ugyanő arról beszélt, hogy

„azért indulnak kevesen a[z állami kommunikációs] közbeszerzéseken, mert ez kemény meló”.



A sok munka mellett azért maradt ideje a kikapcsolódásra is, mikor fehér ingeben, mikor pufidzsekiben, de mindig ott volt, amikor a fideszes elit kivonult a nyilvánosság elé.

Kuna kanyargós utat járt be a NER csúcsáig. 2015-ben róla írt portrénkból kiderül, hogy fideszes kabinettitkárból hogyan lett előbb Szijjártó Péter barátja, aztán 2014 után miként került Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter közelébe. Egyes értelmezések szerint Sesztákkal viszont nem tett jó lóra, mikor a fejlesztési miniszter kiesett a pikszisből Orbánnál, azzal Kuna pozíciói is gyengültek.

Mi lesz így a fesztiválszezonnal?

Az biztos, hogy az NKH-s szerződés felmondása - a vádemeléstől függetlenül is - komoly turbulenciákat okoz nem csak a Kuna-birodalomban, hanem a magyar fesztiválszezonban is.

Arról van szó, hogy a kisebb és nagyobb nyári fesztiválokat egy sor állami cég támogatja, van installációjuk, márkázott sátruk, színpaduk, stb, ezek összességében komoly pénzeket jelentenek a szervezőknek. A támogatások gyakorlati részét sokszor Kuna cégei intézik-intézték, beleértve a kifizetéseket is, hiszen pont ilyen kommunikációs feladatokra nyerték az állami milliárdokat. Most viszont a váratlan NKH-s szerződésfelbontás miatt egy csomó szereplő elbizonytalanodott, úgy tudjuk, hogy kb. menet közben kellett átvariálni a VOLT fesztiválon a szponzorációkat, installációt bontottak le, és győzködték az alvállalkozókat, hogy ne aggódjanak, mindenki ki lesz fizetve. Olyanról is hallottunk, amikor a fesztivál előtt kinyomtatott információs kis térképeken még szerepel egy állami cég által szponzorált helyszín, de az NKH-s kavarás miatt a fesztivál idején fizikailag már nem volt ott semmi.

A politikai széljárást egyébként viszonylag pontosan le lehet majd mérni a július elejére tervezett kisvárdai LESZ Feszt sorsán is. A Seszták Miklós politikai hátországában tartott rendezvényre korábban dőltek az állami szponzorok, de miután Seszták kiesett a kormányból, és most Kuna-birodalommal is szakítani látszik az állam, nem egyértelmű, hogyan éri majd meg idén a három napos buli, és lehet-e a jövőben folytatása.