Ugyanabban a számlagyárügyben hallgatták ki gyanúsítottként Berki Krisztiánt, mint Kuna Tibort, a Fidesz egyik kedvenc vállalkozóját

Folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatták ki Berki Krisztiánt a NAV Bűnügyi Igazgatóságán 2016 őszén. Berkit ugyanabban az ügyben hallgatták ki gyanúsítottként, mint néhány hónappal utána Kuna Tibort, a Fidesz egyik kedvenc vállalkozóját, akinek kommunikációs cégei összességében milliárdos állami megbízásokat nyertek el az utóbbi években.

A gyanú szerint Berki egykori vállalkozása, a BK Movie Star Kft. 2013 októbere és 2014 szeptembere között olyan számlákat szerepeltetett a könyvelésében, amik mögött nem volt valós gazdasági teljesítés, azok csak azért kerültek be a könyvelésbe, hogy áfatartalmukat le lehessen vonni.

Az adónyomozók szerint Berki a fiktív számlák befogadásával 7,6 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A befogadott számlák ugyanattól a számlagyáras céghálózattól származhattak, mint ahonnan a fideszes nagyvállalkozó, Kuna Tibor Young and Partners nevű cégébe is kerültek papírok. Berkihez ugyanúgy jutottak el adónyomozók, mint Kunához: miután feltérképezték a milliárdos kárt okozó, bűnszervezetben működő számlagyár cégeit, megnézték, hogy azok kiknek állítottak ki bizonylatot, így került a látókörükbe Berki Krisztián és Kuna Tibor is.

Úgy tudjuk, hogy Berki nem tett panaszt a gyanúsítás ellen. A sportolóból lett üzletember-tévésztárt hivatalos Facebook oldalán keresztül próbáltuk utolérni, ott az ígérték, hogy továbbítják neki kérdéseinket, de választ e cikk megjelenéséig nem kaptunk.

Berki Krisztián a 2000-es évek elején az Fradi játékosa volt, majd a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója lett 2010-ig. Ezután egyre többet szerepelt a nyilvánosság előtt, kereskedelmi tévés reality- és vetélkedőműsorok gyakori szereplője lett. Facebookon majdnem 300 ezren, Instagramon 240 ezren követik. A magyar közvélemény talán a mai napig nem heverte ki azt a sokkot, amikor Berki egy televíziós műsorban kivasaltatta a herezacskóját. Berki ismertségét ügyesen használja ismerősök, barátok üzleteinek fölfuttatására is, tavaly decemberben például annak az étteremnek csapott hírverést, amit a Dózsa György úti baleset miatt házi őrizetben lévő M. Richárd vezet.

Kuna Tibor gyanúsítotti kihallgatásáról tegnap írtunk bővebben. Az ő érintettsége azért is érdekes, mert a felmerült adócsalási gyanú látszólag nem akadályozta a fideszes üzletember állami partnereit, hogy további megbízásokat adjanak a cégeinek. Szinte minden jelentős állami cég kommunikációját ők intézik, de jelentős megbízásokat kaptak például a vizes vb környékén is. Kunát egy korábbi interjúban Szijjártó Péter külügyminiszter a barátjának nevezte, akit majd 20 éve ismer. 2015-ben viszont már nem csak Szijjártót, de Seszták Miklós fejlesztési minisztert is patrónusai között sejtették. A Kuna Tiborról szóló portrécikkünket itt tudja elolvasni.