Fucsovics Márton vezetett is, de végül Djokovics jutott tovább az US Openen

Napjaink legjobb magyar teniszezője, Fucsovics Márton rögtön az US Open első fordulójában összeakadt a világ jelenlegi egyik legjobbjával, a szerb Novak Djokoviccsal.

Az egykori világelső, aki jelenleg 6. a világranglistán, rögtön a meccs elején elnyerte Fucsovics adogatását, és 6:3-ra nyerte az első szettet, a magyar játékos azonban nem engedte el a dolgot, és a második szettben 6:3-ra nyert.

Fucsovics Márton Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

A mérkőzést óriási hőségben vívták, extra szünet is járt a játékosoknak, Djokovicsot pedig ápolni is kellett. A harmadik játszmában úgy nézett ki, hogy megszülethet a bombameglepetés, újabb brékkel 4:3-ra is vezetett Fucsovics, de Djokovics összeszedte magát, és behúzta a játszmát.

A harmadik játszma később sorsdöntőnek bizonyult, innentől ugyanis a szerb játékos lendülete többet nem tört meg, Fucsovics hamar két kettős hibával indított, és kisebb hullámvölgybe került, majd pedig nem talált ellenszert ellenfele játéka ellen: a negyedik játszmát simán, 6:0-ra húzta be Djokovics, és jutott így tovább a második fordulóba.