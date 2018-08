Hadifoglyokkal való bánásmódot is tanítanak holnaptól az ország 54 középiskolájában

Alaki felkészítés I.; Hadtörténelmi alapismeretek; Túlélési ismeretek, táborozástechnika; Lőelmélet; Katonai testnevelés; A Magyar Honvédség

– ezek a tematikai egységek várnak holnaptól azokra a 9-10. osztályos tanulókra, akiknek az iskolája részt vesz a Honvéd Kadét Programban (itt a lista, hogy melyek az ún. katonasulik). A 11-12. osztályban aztán következik az Alaki felkészítés II; az Egészségügyi; a Haditechnikai; a Térkép- és tereptani és a Biztonságpolitikai és válságreagáló alapismeretek; és végül a hadijog.

A Magyar Közlönyben most jelent meg a módosítás, amely átalakítja a tavaly indult katonai képzést a középiskolákban. A kerettanterv új melléklete szerint a négy év során olyan ismeretekre tesznek szert a diákok, mint



Az alakiság alapfogalmai.



Vigyázz!, Pihenj! parancsokra történő szabályos tevékenység.



Fordulatok állóhelyben.



A tiszteletadás módozatai, a jelentés, jelentkezés legfontosabb szabályai.



Vagy:

A tűzfegyverekkel leadott lövés folyamata, időszakai, jelenségei.



A külső és a belső ballisztika fontosabb elemei.



A pontos lövés feltételei, a szórás és a középső találati pont fogalma.



A tüzelési testhelyzetek.

Gyalogsági fegyverek lőszereinek felosztása.

Továbbá:



A csontok és az ízületek sérülései, ellátásuk.



Sérült katonák harctéri ellátásának szabályai.



A hadifoglyokkal történő bánásmód szabályai, a harcképtelenség ismérvei.



A polgári lakosság védelme.



A láncreakció, a magfúzió és a nukleáris robbanás hatásai.



A biológiai fegyverek tölteteként alkalmazható mikroorganizmusok jellemzői.



A mérgező harcanyagok típusai, és hatásuk az élő szervezetre.



De természetesen a terrorizmusról is tanulnak a kis kadétok, és a biztonságpolitikai tematikai egység egyik kulcsszava az illegális migráció.

A Magyar Közlönyben megjelent melléklet így vezeti fel és indokolja meg a tantárgy szükségességét:



„A hazaszeretet és a hazafiság fogalmának minden történelmi korban megvan a maga jelentése és jelentősége, nincs ez másként ma sem. Ma is képesnek kell lenni arra, hogy minden fiatal példát és hitet kapjon a hazához való ragaszkodáshoz és hűséghez. Ahhoz, hogy ez eredményesen megtörténhessen, figyelembe kell venni a jelen kor körülményeit is. Egy mai fiatal számára a modern, globalizációtól áthatott világ és az Európai Unió az élet természetes közegét jelenti. Könnyedén megismerkedhet más kultúrákkal, zavartalanul utazhat, munkát vállalhat és le is telepedhet Európa országainak többségében. Szerencsére az elmúlt néhány évtized békében telt, a mai iskolás gyermekek szüleinek és lassan már nagyszüleinek sincsen személyes élménye arról, milyen, amikor a haza szolgálata fegyveres harcot is megkövetel és az élet feláldozását is jelenti sokak számára. Ezekhez a körülményekhez alkalmazkodva kell élményszerű és hiteles hazafias nevelést adni a mai fiataloknak. Hozzá kell segíteni a tanulót ahhoz, hogy megértse, mi adhat értelmes tartalmat ma a hazafiság fogalmának, miként válhat értékesebb személyiséggé azon élmények által, amelyeket a cselekvő hazaszeretet adhat számára. Ugyanakkor fontos, hogy felismerje: a jó hazafisághoz hozzátartozik az is, hogy tudja, Magyarország védelme szükség esetén minden állampolgár kötelessége.”

A tanterv érdekessége, hogy bár sok része nyilvánvalóan egybevág a kormány politikai szólamaival, de közben nagyon hangsúlyosan szerepelnek benne azok a szövetségi rendszerek, amelyeknek ugyan tagjai vagyunk, de amelyeket a kormány ellenségnek próbál beállítani: az EU és az ENSZ ugye eleve Soros befolyása alatt áll, a NATO-ban pedig az oroszokkal való barátkozásunk kelt aggodalmat.

Kásler Miklós miniszter rendelete szerint a kerettantervet már holnaptól alkalmazni kell az érintett küzépiskolák 9. osztályában, és innentől felmenő rendszerben lépnek majd be az újabb és újabb osztályok.