Kaptak az államtól 45 milliót az ártatlanságukért, most a bíróság mégis kimondta, hogy bűnösök. Aztán szabadon elsétálhattak

1999-ben megölték Gyurcsó Jánost egy Hajdú-Bihar megyei kis faluban.

A gyilkosságért elítélték Burka Ferencet és a fiát, majd hat év előzetesben töltött idő után mégis felmentették őket. Milliókat kaptak kártérítésként.

De 2012-ben újraindították ellenük nyomozást, majd a bírósági eljárást, most csütörtökön pedig jogerős ítélet született: mégis bűnösök.

A slusszpoén: lehet így sem kell visszamenniük a börtönbe. Hogyan lehet ez?

Csütörtök délben a Debreceni Ítélőtábla jogerősen 9 év fegyházbüntetésre ítélte idősebb Burka Ferencet, és 7 év hat hónapra a fiát, fiatalabb Burka Ferencet egy 1999-ben elkövetett gyilkosság miatt.

Ezzel a bíróság egy 19 éve húzódó ügy végére tett pontot.

1999. március 5-ről 6-ra virradóra valaki agyonütötte Gyurcsó Jánost Újszentmargitán. Így indult el Burka Ferencék ügye, akiket már másnap letartóztattak, egy évre rá pedig megvádolták őket Gyurcsó megölésével.

Maga a gyilkosság közönséges rablásnak indult. A tetteseknek egy tévéantennára fájt a foga, amely történetesen azon a lakatlan házon volt, amelynek az őrzésével Gyurcsó volt megbízva. Gyurcsó megzavarta a rablókat, erre ők agyonütötték, majd elszeleltek.

A bíróság a kétezres évek eleje óta azon tanakodik, hogy a rabló Burka Ferenc és a fia, ifjabb Burka Ferenc volt-e?

A ügy első ránézésére nem tűnt bonyolultnak, de mint idővel kiderült, egyszerű sem volt:

A helyszínt alaposan összejárták a falubeliek még mielőtt a helyszínelés befejeződhetett volna.

A rendőrkutya nem vezette egyértelműen nyomra a nyomozókat.

A gyilkos fegyver sosem került elő.

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy az ügy egyik kulcsa az antenna, mert sokan nem is tudták, hogy egyáltalán volt ilyen a házon. Ebből kerekedett ki az, hogy hiába vádolták Burkáékat azzal, hogy nyereségvágyból követték el az emberölést, az asztalra kihelyezett készpénzhez például nem nyúltak.

Mindez már a kétezres évek elején bírósági komédiához vezetett.

Az elsőfokú bíróság 2002-ben kimondta:

Apa és fia bűnösök nyereségvágyból elkövetett emberölés bűnében.

Aztán 2003-ban a másodfokú bíróság azt mondta, az ügy hiányos és felderítetlen,

ezért az egész eljárást meg kell ismételni.

Ezután indult 2005-ben a második eljárás,

amelyben a bíróság kimondta, bizonyítottság hiányában a két Burkát fel kell menteni.

Majd 2006-ban a Debreceni Ítélőtábla

jogerősen fel is mentette a két férfit.

Ekkor olyan történt a magyar igazságszolgáltatásban, amely csak nagyon ritkán szokott, a két Burka sikeresen beperelte a magyar államot, mondván, hogy ártatlanul ültek előzetes letartóztatásban 1999-től 2005-ig.

Nyertek, és összesen 45 millió forint kártérítést ítélték meg nekik.

Ez 2014-ig a legmagasabb összegű kártérítést volt, amit a magyar állam ártatlanul a börtönben töltött évekért odaítélt (utána is csak a Fekete Sereg áldozata tudta überelni százmillió forinttal). Burkáék büszkén pózoltak a pénzzel, és megígérték, hogy a családjukra fogják költeni, de végsősoron pár év alatt elverték. Ügyvédjük szerint ugyan jutott belőle házrenoválásra, pékségre és új kocsira is, a falubeliek azonban egyszerűen úgy fogalmaztak, elnyerőgépezték.

Saját fia vallomása hozta a bajt Burka fejére

A két Burka élete 2012-ben állt ismét a feje tetejére, amikor a rendőrség újra nyomozást rendelt el az ügyükben, mondván, hogy olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek szerint lehet, hogy mégis ők követték el a gyilkosságot. A bíróság erre 2013-ban perújítást rendelt el, azaz lényegében újra nekifutottak az ügynek.

14 év távlatából bűnügyet tárgyalni elég kemény dió, főleg, hogy az ügyben korábban született már jogerős ítélet. Elviekben a bíróságnak az új bizonyítékokat kell mérlegelnie, de közben nyilván a régiek is elkerülnek.

Az egész ügyet ifjabb Burka tulajdon fiának a vallomása robbantotta be. Ifjabb Burka fia, idősebb Burka unokája, R. szinte a gyilkosság árnyékában nőtt fel, az rányomta a bélyegét az egész életére. Az unoka állítólag hallotta, hogy az apja és nagyapja arról veszekedtek, miért kellett megölni Gyurcsót, és ezt elmondta a nagyanyjának, aki ezután feljelentést tett a rendőrségen. Később R. anyja, ifjabb Burka volt élettársa is terhelő vallomást tett.

Az unoka, az anya és a nagymama vallomása következtében lehallgatták Burkáék telefonját és lakását, sőt egy közeli kukoricaföldről kiástak egy antennát, amely a vád szerint azonos azzal, amelyet a tettesek elloptak a Gyurcsó által őrzött házból. Újra meghallgatták azokat a tanúkat, akik ennyi idő után még elérhetőek voltak. Köztük voltak olyanok, akik korábban nem tettek vagy visszavonták a terhelő vallomásukat, és most Burkáék ellen vallottak.



Mindebből a Debreceni Törvényszék 2017-ben megállapította,

hogy idősebb és ifjabb Burka Ferenc mégiscsak bűnös Gyurcsó János meggyilkolásában, ezért idősebb Burkát 12 év, ifjabbat pedig 10 év fegyházbüntetésre ítélte.

Ezzel a bíróság lényegében azt mondta ki, hogy 18 évvel a gyilkosság után elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy kimondják Burkáék bűnösséget.

Burkáék most is, mint mindig, tagadták a bűnösségüket. Ügyvédjük, Zeke László szerint az egész eljárás jogellenes, hiszen az ügyet egyszer már lezárták, az akkor elbírált bizonyítékokat nem is lett volna szabad vizsgálni, az újak pedig szerinte semmit sem bizonyítanak.

A lehallgatott telefonbeszélgetéseken csak indulatos fenyegetőzések hallatszódnak, az meg szerinte nonszensz, hogy a tanúk jobban emlékeznek most, másfél évtizeddel az első tárgyalás után arra, mi történt, mint akkor.

A két Burka közben láthatóan belefáradt a lassan 20 éve tartó ügybe. Interjút már nem igazán adnak, korábban azt mondták, felismerik őket, munkát is nehezen kaptak az elmúlt években. Csütörtökön az utolsó szó jogán se beszéltek sokat. Idősebb Burka semmit sem mondott, fiatalabb csak annyit, nem követte el a bűncselekményt, ezért kéri, hogy mentsék fel.

Nagyon neccesen, de elítélték őket

A másodfokú bíróságnak most lényegében azt kellett mérlegelnie, hogy 19 év elteltével mi számít érvényes bizonyítéknak, sőt, mennyire volt joga az ügyészségnek egyáltalán új nyomozást elrendelnie 2012-ben, és hogy az az ítélet, amit tavaly a Debreceni Törvényszék hozott, jogszerű-e.

A döntés az lett, hogy igen, jogszerű, az ügy fonalát újra fel lehetett venni, és még a régebbi bizonyítékokat is újra lehetett értékelni.

A hosszú idő eltelte miatt azonban az ügyészség nagyot hibázott: a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségnek adták az ügyet, pedig - mint később kiderült - azon az ügyészségen dolgozott akkor olyan ügyész, aki a 90-es évek végén még mint bíró vett részt az ügyben. Emiatt azonban ők nem járhattak volna el.

Ez 2013-ra világossá vált, és át is adták az ügyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségnek, de más késő volt. Emiatt a malőr miatt az Ítélőtábla egy sor, akkor szerzett bizonyítékot kizárt az eljárásból, például a titkos telefonos lehallgatásokat, és egyes tanúk tanúvallomásait, például a nagymama egyik első vallomását.

Burkáék pechére azonban még így is elég bizonyíték maradt arra, hogy elítéljék őket. A bíró szerint ebben tulajdonképpen a védőügyvédeik is közrejátszottak, akik a tárgyalásokon olyan részletességgel faggatták ki a tanúkat, hogy az simán pótolta a korábbi, kizárt vallomásaikat.

De hogy lehet az, hogy valakit egyszer már felmentettek jogerősen, és most mégis elítélik?

A bíróság szerint úgy, hogy az 1999-ben beszerzett tárgyi bizonyítékok tényleg nem voltak elegendőek: a nyomravezető kutya bizonytalan volt, a talált lábnyomok pedig máshoz is tartozhattak. A tanúk pedig egy ponton visszavonták a vallomásaikat. Így nem maradt más lehetőség, 2005-ben fel kellett menteni a két Burkát.

Az ügy újraindítása után azonban azok a tanúk, akik korábban visszavonták a vallomásaikat, újra beszélni kezdtek. Ilyen volt például ifjabb Burka élettársa. Az ő vallomásaik segítségével pedig már elegendő bizonyíték gyűlt össze az ítélethez.

Szabadon elsétáltak

A tavaly kapott büntetésüket mégis csökkentette a bíróság, ezt a bíró azzal indokolta, hogy muszáj volt valahogy jelezniük, rengeteg idő telt el. Ezt pedig csak úgy tudták elérni, hogy hiába 10 év a kiszabható büntetés alsó határa az ilyesfajta gyilkossági ügyben, ők alámentek, így kapott idősebb Burka 9 évet, fiatalabb meg 7 és felet. Amiből egyébként csak kétharmadnyit kell fegyházban tölteniük, legkorábban akkor bocsáthatók szabadlábra.

Igen ám, de ezek alapján még az sem biztos, hogy a két férfinak tényleg börtönbe kell-e mennie.

Idősebb Burka ügyvédje, Zeke László a tárgyalás utána a 444-nek azt mondta, a bíró nem tért ki rá, mi lesz azzal a közel hat évvel, amit már leültek (amiért a kártérítést kapták). Ha beszámítják, és szerinte miért ne számítanák bele, akkor azzal idősebb Burka esetében pont kijön a kapott 9 év kétharmada (fiatalabb Burka esetében pedig még ennél is kevesebbről van szó), azaz nem is kell bevonulni.

Ez ugyanakkor még nem dőlt el, Zeke szerint később fogják letisztázni, addig pedig a két férfi szabadon járhat-kelhet. A bíró ugyanakkor, ha erre nem is tért ki részletesen, azt mondta, hogy a házi őrizetük idejét fogja beleszámítani a büntetésbe, az pedig nem annyi, hogy az kiváltsa az összes börtönévet.

A bíróság épületéből ugyanakkor szabadlábon távoztak.

Amit viszont biztosan nem úsznak meg: a bíróság felszámolt nekik közel hárommillió forint bűnügyi költséget. Ezt ki kell pengetniük. Plusz az állam, ha akarja, pert indíthat azért is, hogy a két férfi fizesse vissza a korábban kártérítésként kifizetett 45 millió forintot. Burkáék valószínűleg egyikre sem lesznek képesek, hiszen jelenleg közmunkások.