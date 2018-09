Sosem fogyott még annyi álhús és áltej, mint ma

Milliók maradhatnak hetekre áram nélkül. Helyenként akár 1000 milliméter csapadék is hullhat. Az alacsony partvidéket három métert is meghaladó vihardagály áraszthatja el. Milliók menekülnek a vihar elől, amely akár napokon át egy helyben tombolhat. És még atomerőművek is vannak az útjában.