A két tulajdonos közül a KDNP-s Oltyán Józsefnek lehet nagyobb ráhatása az Index ügyeire

A KDNP-s Oltyán Józsefnek van döntő szava, ha valamilyen vitás kérdés merül fel az Index mögötti cégek működésével kapcsolatban, derítette ki a G7.

Amikor a múlt héten bejelentették, hogy Ziegler Gábor, az Index hirdetéseit eddig is szervező CEMP Sales House igazgatója és Oltyán József, a KDNP Bács-Kiskun megyei szervezetének elnökségi tagja megvették Spéder Zoltántól a portál mögött álló cégeket, úgy tűnt, hogy kettejük között egyenlőek az erőviszonyok, hiszen mindketten 50-50 százalékos részesedést szereztek.

Grafika: Tbg

De miután a G7 megnézte a CEMP-X legutóbbi közgyűlésének a jegyzőkönyvét, úgy tűnik, ha valamilyen vitás kérdés lenne a tulajdonosok között, mégis Oltyán felé billenne a mérleg.



Bár a birtokolt részvényeik alapján mindkét tulajdonosnak 51-51 szavazata van, egy szavazat pedig közös,

de ezt a véleménykülönbség esetén döntő szavazatnak számító részvényt Oltyán József birtokolja.

Ziegler egyébként a G7-nek azt mondta, hogy

„esetileg alakult így”



amikor arról kérdezték, hogyan dőlt el, hogy kihez kerül a felvásárolt milliárdos cégbirodalomban a végső döntések joga.

A lap szerint cégjogilag nem életszerű, hogy a tulajdonosok mindig mindenben egyetértenének, így mégis a KDNP-s médiavállalkozó szava lehet a döntő. Róla egyébként Ziegler is azt mondta, hogy „a tőkemozgósítási képessége is jóval nagyobb, mint az enyém”. Az máig nem tisztázott, hogy Olytánék pontosan milyen pénzből vásárolták meg az Index mögött álló cégeket, tehát honnan tudta olyan jól mozgósítani a tőkét a KDNP-s vállalkozó.

A CEMP-X alapszabálya alapján a G7 arra jutott, hogy Oltyán és Ziegler önállóan is eljárhatnak a cég ügyeiben, nem kell együtt dönteniük, és valószínűleg szindikátusi szerződést kötöttek arról, hogy ki fog fellépni a közös részvény képviselőjeként.

A kettejük közötti erőviszonyok azért is sokat számítanak, mert megszerezték az Index alapítványát, a Magyar Fejlődésért Alapítványt alapító NP Nanga Parbat 17 Zrt.-t is, amin keresztül akár az alapítvány kuratóriumára, és ezen keresztül az Indexre is hatással lehetnek.