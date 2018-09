Bojár Gábor: Sajnos el tudom képzelni, hogy a magyar oktatás lezüllesztése végiggondolt szándék mentén történik

Bojár Gábor vállalkozó, a Graphisoft szoftverfejlesztő cég alapítója interjút adott a Magyar Narancsnak a magyar politikáról. Azt mondta, a világ hatalmas változások előtt áll, ezek nagyobb részéért pedig az informatika fejlődése lesz a felelős. Éppen ezért nagyon súlyos kérdés a magyar oktatási rendszer több felmérés szerint is jelentős lemaradása. Szerinte az is beszédes, hogy 12 év alatt a magyar gyerekeknek összesen 10-szer annyi testnevelés-órájuk van, mint informatika. Ezen Bojár szerint lehetne segíteni azzal, ha több pénzt ígérnének az informatikatanároknak, az informatikusokat ugyanis nagyon gyorsan, nagyon jó fizetésért szívja fel a piac, így a tanári pálya a legtöbb ilyen végzettségű embernek egyszerűen nem opció.

Mikor arról kérdezték, hogy a magyar kormány miért nem tesz az oktatás ilyen irányú fejlesztéséért, ezt mondta:

„Sajnos attól tartok, hogy a kormány úgy gondolja, nem érdeke, hogy jól képzett emberekből álljon a magyar társadalom, mivel egy kevésbé képzett társadalmat könnyebb irányítani. Tudom, hogy ez szörnyen rosszhiszeműen hangzik, de sajnos el tudom képzelni, hogy az oktatás lezüllesztése végiggondolt szándék mentén történik.”



Bojár az ellenzékben is csalódott, szerinte a Fidesz hatásosan osztotta meg őket. Az Együttben korábban bízott a vállalkozó, és támogatta is őket, de ugye a választáson ez a párt ugye hatalmasat bukott. Bojár számára jelenleg a Momentum a legszimpatikusabb ellenzéki erő, de Hadházy Ákos magatartása is imponál neki.

A vállalkozó azt mondta, az ellenzéknek az EP-választásra kell készülnie, mert tényleg ezen dőlhet el Európa sorsa, igaz, nem olyan értelemben, ahogyan Orbán szajkózza.

„Az igazi kérdés nem az, hogy bevándorlókontinens lesz-e Európa, hanem hogy tudunk-e korunk kihívásaira válaszolni egy egységes és erős Európa megteremtésével, vagy – hogy Orbán szóhasználatával éljek – a „nemzetek Európája” felé haladunk, ami valójában az unió szétesését, egymással marakodó, végső soron akár háborúba sodródó nemzetek Európáját jelenheti. Orbán ez utóbbi felé sodorja Európát.”



A vállalkozó szerint az ellenzék legfontosabb fegyvere az lehet, ha nem hagyja, hogy Orbán diktálja a politikai témákat, hanem olyan ügyekre is felhívja a figyelmet, amikkel a Fidesz nem törődik.