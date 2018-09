Hollik István szerint az a magánrepülő elindult volna Orbán Viktor nélkül is

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában kapta meg a lehetőséget Hollik István, a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője, hogy elmagyarázza, mennyire nincsen semmiféle ügy abban, hogy a magyar miniszterelnököt közbeszerzéseken sok tízmilliárdot kaszáló üzletember repteti meccsekre magánrepülőgépen.

Annyira kusza még a kormányzati kommunikáció az Átlátszó által feltérképezett két NER-kedvenc közlekedési eszköz, az egymás útját sűrűn keresztező 17 milliárdos magánrepülő és a 7 milliárdos jacht ügyében, hogy Hollik meglepően sok kanyarral jutott csak el a végén Soros Györgyig.

Addig a következő állításokat tette:



1. Ez nem ajándék.

Mármint az, hogy Orbán Viktor Garancsi István vendégeként magánrepülőn utazik meccset nézi. Márpedig ha nem ajándék, akkor törvénysértés sem történt. Pusztán az van, hogy a miniszterelnök a szabadidejében meccsekre jár, régi barátja, a székesfehérvári focicsapat tulajdonosa vendégeként. Ezért ugyan nem fizet pénzt, az pedig csupán politikai állítás, hogy ezért szívességet tenne. „A barátság így működik, teljesen természetes. Elvitte oda, ahová amúgy is ment” - mondta Garancsiról és az ezek szerint stopposként vagy poggyászként bárhova elvihető Orbánról. Hollik maradt a gondolatmenetben:

„Az a repülő elindult volna a miniszterelnök nélkül is? Persze, hogy elindult volna.”

2. A Fidesz hírből sem ismeri a korrupciót

Egy általánosabb igazság miatt is nevetséges bármiféle korrupcióról beszélni ebben az ügyben, mert Hollik szerint „zéró tolerancia van a korrupcióval szemben a Fideszben”.

3. Nem is foglalkoznak üzleti ügyekkel

A kérdezők próbálták megtudni, hogyan lehetséges, hogy sokmilliárdos magánjachton és magánrepülőn utazgatnak a NER-nyertesei, de erre sajnos Hollik nem tudott válaszolni, mert:

„A Fidesz-KDNP üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Minket egy dolog érdekel, hogy a magyar embereknek jobb legyen, hogy a magyar családok tudjanak gyermeket vállalni és a magyar emberek biztonságát szavatoljuk.”

Megkérdezték tőle, hogy ő elment volna-e a NER-jachtra, mint tette azt az útépítési megbízásokat sorra nyerő cég tulajdonosának, Szíjj Lászlónak a társaságában Homolya Róbert jelenlegi MÁV-elnök, korábbi közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Hollik azt mondta, hogy nem. De csak azért, mert neki nincsenek olyan barátai, akik ezt felajánlanák. Szerinte amúgy nincs egy ilyen közös hajókázásban semmi törvénysértő, csak támadási felületet nyújt, ahogy ez most is kiderült Amúgy ez egy „felesleges, semmilyen ügy”.



Azt is megkérdezték tőle, hogy ezek után elmenne-e a Vidi londoni meccsére Garancsi vendégeként, ahogy Orbán tette és Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtós szerint meg is tartja ezt a szokását. Hollik itt jelentős mismásolásba kezdett, előbb azt mondta, hogy ő nincs Orbán Viktor helyében, nem is miniszterelnök. „Nem tudom, mit tennék ilyen helyzetben” - vallotta meg a bizonytalanságát. Arról nem esett szó, hogy a foci-vébé döntőjére melyik barátja vitte ki Orbán Viktort Moszkvába.



Garancsit azzal védte, hogy nemcsak a közbeszerzéseken nyer, hanem a piacról is vannak megrendelései, sikeres vállalkozó. Itt előhúzta a legerősebb érvét is:

A végén pedig: Soros, Soros. Van még mit csiszolni.