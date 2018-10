Amerikai kutatók vírusokkal fertőzött rovarokat használnának növények génmódosítására

3 fok van Budapesten, ami jó, mert így legalább jót tudnak beszélgetni. Kivéve, ha a három közül kettő egy pár, mert akkor a harmadik akár fölösleges is lehet. De mindegy is, a nap közepére már 19-en lesznek, szóval a most esetleg fölösleges harmadiknak is lehet még partnere. Híreket mondunk.