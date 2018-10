Csodálatos fényjelenségek közepette lőtték fel az űrbe a SpaceX rakétáját Kaliforniában

Hétfőre virradó éjszaka Elon Musk űrvállalata, a SpaceX sikeresen bocsátott az űrbe egy műholdat Kaliforniából. A rakétakilövés rendkívül látványos fényjelenséget okozott Kalifornia egén, jelentős felbuzdulást keltve a közösségi médiában.

A látvány még világhírességeket is lenyűgözött. "Tudomány!" - írta például tömören egy kép kíséretében Seth MacFarlane, akit most az egyszerűség kedvéért nevezzünk csak a Family Guy alkotójának. De még Los Angeles sokat látott polgármesterének is elakadt a lélegzete:

A Falcon 9 típusú rakétát, amivel a Saocom 1A argentin telekommunikációs műholdat állították pályára, a Vandenberg légierő-támaszpontról, Los Angeles partjaitól észak-nyugatra lőtték fel. A kilövés fényét szerte az államból látni lehetett.

A kilövés minden szempontból sikeres volt, a rakéta első, újrahasznosítható fokozata rendben visszatért a földre. (Via BBC)