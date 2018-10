Orosz propaganda volt a terpesztő férfiakat hipóval leöntő nőről készült orosz virális videó

Talán önnel is szembejött ez a videó a Facebookon.

Egy fiatal lány hipóval kevert vízzel önti le a metróban terpesztő férfiak ölét. A videót az In the Now, az angol nyelvű orosz állami propagandatévé, az RT közösségimédia-csatornája osztotta meg. "Elég szélsőséges módja a férfiterpesz elleni küzdelemnek" - írták hozzá megjegyzésként.

A felvételek a szentpétervári metróban készültek. A videó leírása szerint Anna Dovaljuk "társadalmi aktivistát" láthatjuk rajta akcióban.

A jelenetről mostanra egyértelműen kiderült, hogy megrendezett volt - erre amúgy elég sok minden utal, például az, hogy milyen sok kamerával rögzítették. A Bumaga nevű szentpétervári online lap megtalálta az egyik szereplőt, egy férfit, aki elmondta, hogy fizettek neki az áldozatszerep eljátszásáért.

A videó egyik feliratában amúgy az In the Now is utal erre. "Egyesek szerint az egész megrendezett" - olvasható a szövegben.

Az EU vs. Disinfo nevű, az orosz dezinformációs propaganda leleplezésére létrejött oldal elemzése szerint a történet, mint cseppben a tenger mutatja be az orosz propaganda működését. A feltöltőknek láthatóan nem volt fontos eltitkolni, hogy a jelenet megrendezett. De nem is volt más a céljuk, minthogy szélsőséges irányba tereljék a témáról folyó párbeszédet. Sikerrel, a videó alatti kommentekben a feminista aktivizmusnak álcázott provokációra rendkívül szélsőséges, nőgyűlölettől fröcsögő válaszok érkeztek.

Az oldal szerint ez a legendás szentpétervári trollgyár, a közvetlenül Vlagyimir Putyinhoz köthető Internet Research Agency működési modellje. Már a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányból kiderült, hogy a céljuk a szélsőségek erősítése volt: célzott hirdetéseikben szélsőbalos és szélsőjobbos mémeket egyaránt terjesztettek, sőt, volt olyan, hogy két kamu orosz Facebook-oldal egyszerre szervezett tüntetést és ellentüntetést Houstonban.