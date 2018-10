A kanadai Vancouverben kedden készített, alábbi videón látható, ahogy egy férfi – akit állítólag hasba rúgott egy rendőr dulakodás közben – megpróbál elrohanni, de egy terepjáró pont elüti. A férfi megpróbált továbbmenni, de földre vitték, és elfogták.

A videóban hallható, ahogy egy rendőr azt mondja: „You’re under arrest, you little bitch.”

Az egész egy rutin közlekedési ellenőrzésből indult, a rendőrség azt állítja, éppen őket támadták meg az intézkedés alá vont férfiak. (Narcity)