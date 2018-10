Csúszik a 3-as metró felújítása

Az első negyedév végén indulhat újra az utasforgalom az M3-as metró északi szakaszán - tájékoztatta a Portfolio.hu-t a BKV.



Az 3-as metró északi szakaszát - az Újpest-Központtól a Lehel téri állomásig - tavaly novemberben kezdték felújítani. A metró helyett azóta pótlóbuszok járnak ezen a szakaszon.

Most kiderült, hogy az eredetileg decemberre tervezett átadás helyett március környékén fejeződhet be a szakasz felújítása. A nyár végén már szó volt 1-2 hónapos csúszásról, ez most konkrétabbá vált. A BKV a portál kérdésére azt írta: