Elkezdett beszélni arról, hogyan mérgeztek meg embereket Putyin szövetségesének megbízására, majd nyomtalanul eltűnt

Gyenyisz Korotkov újságíró otthonához néhány nappal ezelőtt egy temetési koszorút küldtek. A Novaja Gazeta szerkesztősége elé pedig, ahol dolgozik, egy kecskefejet ajándékkosárban.

Korotkovnak nem újdonság a fenyegetés - ő írt talán a legtöbbet a Wagner nevű magánhadseregről, aminél kevés rázósabb téma van Oroszországban. Október 22-én viszont kiderült, miről szólhattak a legújabb üzengetések.



Akkor jelent meg Korotkov cikke a Novaja Gazetában arról, hogy milyen módszerekkel dolgoznak Jevgenyij Prigozsin oligarcha birodalmában - Prigozsin Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi szövetségese.

A cikk legfontosabb forrása Prigozsin egy volt embere, aki most mesélni kezdett

bloggerek megtámadásáról és megöléséről, szíriai és ukrajnai akciókról, azzal a feltétellel, hogy a lap segít abban, hogy biztonságba kerüljön.

Aztán nyomtalanul eltűnt, miközben a cikk készült.



A történet, amiben a mérgek többször is előkerülnek, egy mérgezési üggyel kezdődött. Két évvel ezelőtt az utcán szúrtak meg injekciós tűvel egy orosz szociológust, Szergej Mokhovot - akinek felesége Ljubov Szobol az ellenzéki politikus Alekszej Navalnij korrupcióellenes alapítványánál dolgozik. Mokhov kórházba került, de hamar felépült, támadóját pedig a térfigyelő kamerák felvételei alapján kezdték keresni.

Végül sikerült azonosítani egy Oleg Szimonov nevű férfit - de mire az újságírók eljutottak hozzá, Szimonov már halott volt. Kiderült, hogy a férfit egy fürdőszobában találták meg, mellette alkoholos üveggel, miközben ismerősei szerint alig ivott.

Rájött, hogy nem ismerte a férjét

Feleségével viszont sikerült beszélni, aki elmondta, úgy tudta, hogy Szimonov gyógyszerészként dolgozott, de gyakran tűnt el hosszabb időre üzleti utakra. Halála után jött rá, hogy valójában alig ismerte a férjét, amit az is megerősített, hogy a temetésén mindenféle, számára ismeretlen figura jelent meg. Az ott készült képeken szerepelt Valerij Amelcsenko, így jutott el hozzá a Novaja Gazeta. Szimonov ugyanis valóban gyógyszerész volt, ezt a tudását viszont Jevgenyij Prigozsin embereként is használta, többek között mérgezésekhez.

Amelcsenko beszélni kezdett a lapnak. Szimonov ugyanis a barátja volt, és szerinte Prigozsin körei állnak a halála mögött. Amikor Amelcsenko elkezdte elmondani a történeteit, abban állapodtak meg, hogy ha menet közben történne vele valami, akkor október 20. után nyilvánosságra hozhatják, amit addig elmondott.

Az utolsó hívás

Amelcsenkót október másodikát látták utoljára, aznap beszélt a cikk szerzőjével egy kávézóban. Este már azzal telefonált, hogy valaki követi, majd a hívás megszakadt. Két telefonját, és az egyik cipőjét a szomszédja találta meg otthona közelében. A rendőrség azóta hivatalosan keresi. Lehet, hogy megölték, az is, hogy elrabolták, ahogy az is, hogy saját eltűnését rendezte meg. Azokból, amiket addig elmondott, a lap több tételt más forrásból is meg tudott erősíteni, ezek az információk végül meg is jelentek.

Jevgenyij Prigozsin Fotó: Sergei Ilnitsky/AP

Amelcsenko korábban börtönben is volt rablásért. Később egy barátján, Andrej Mihajlovon keresztül került Jevgenyij Prigozsin köreihez.



Prigozsint csak Putyin séfjeként emlegetik, aki valóban a vendéglátóiparban is fontos szerepő, egyben Putyin egyik legbefolyásosabb szövetségese. Hozzá köthető a híres szentpétervári trollgyár - emiatt szerepel is az Egyesült Államok szankciós listáján. De hozzá köthető a Wagner nevű magánhadsereg is, ami főleg szíriai akciói miatt híres.

Megrendezett baleset, megfegyelmezett blogger

Amelcsenko elmondása szerint eleinte nem kellett különösebben szörnyű dolgokat csinálni, főleg megfigyelés volt a feladata. Azért már ekkor is voltak kemény ügyek, például meg kellett rendeznie egy autóbalesetet Prigozsin üzleti ellenfelének, Jelena Cserjevkónak, akivel ingatlanügyben volt vitájuk. Cserjevko elmondása szerint egy részeg hajléktalant löktek az autója elé, mintha ő gázolta volna el.

Egy alkalommal elmentek Szocsiba megfegyelmezni egy helyi bloggert, aki rosszakat írt Putyinról. A találkozásuk eredménye az lett, hogy a huipster néven publikáló férfi mindent letörölt az internetről, és teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. „Nem vagyok orvos, vagy sebész, vagy traumatológus, de életben maradt és egészséges volt a találkozó után. Bár az egészségesben nem vagyok biztos” - írta le a találkozót Amelcsenko.

A mérgezések azután kezdődtek el, hogy Szimonov is csatlakozott a csapathoz. Amelcsenko elmondása szerint egy másik kritikus bloggert, „skobarst” meg is mérgeztek. Családja úgy tudta, hogy szívrohamban halt meg, és el is fogadták ezt a magyarázatot - Amelcsenko viszont teljesen pontosan le tudta írni a haláleset helyszínét és annak minden körülményét.

Mérgeket próbáltak ki

Nemcsak Oroszországban voltak akcióik - elküldték őket Szíriába is, hogy elfogott terroristákon próbáljanak ki különféle szereket. Amikor viszont odaértek, kiderült, hogy nincsenek elfogott terroristák. Olyan fegyvereseknek kellett beadniuk a szereket, akiket a Wagner képzett ki, de mégsem akartak harcolni.

Ebből aztán komolyabb bonyodalmak lettek, a szír hatóságok letartóztatták őket, mert a katonai elhárítás tagjait is megmérgezték. Ki is hallgatták őket, majd néhány óra múlva elengedték, de közben valahogy a csapat tagjai, és maga Amelcsenko is ivott a méregből. Egy rosszulléten kívül viszont komolyabb bajuk nem lett.

A szíriai akció további részleteit, valamit azt, hogy pontosan mit csináltak Ukrajnában, a férfi később mondta volna el a Novaja Gazeta cikke szerint, de erre már nem került sor. Prigozsin pedig nem reagált a lap megkeresésére.

Az államnak semmi köze hozzá

Amikor Putyin idén júniusban Ausztriában járt, az orosz közszolgálati tévé interjút készített vele, ahol Prigozsin is felmerült. Putyin komolytalannak nevezte, hogy egy orosz vendéglátós befolyásolni tudná az amerikai elnökválasztásokat, és azt mondta, az orosz államnak semmi köze hozzá. Amikor a riporter felvetette, hogy Putyin egyébként személyesen is ismeri Prigozsint, az elnök azt mondta:

„Az USA-ban ott van az a Soros úr, aki az egész világon mindenbe beleavatkozik. És az amerikai barátaink azt mondják, az amerikai államnak ezekhez semmi köze, az mind Soros úr magánügye. Nálunk pedig Prigozsin úr magánügye, hogy mit csinál. Ez a válaszom. Elégedett vele?”