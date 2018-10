Több mint 400 ezer dollárért ment el a kép, amit egy algoritmus festett

A becsültnél is drágábban ment el a Christie's aukciósház New York-i árverésén az a kép, amit a Rembrandt ecsetvonásainak megidézésére is képes számítógépes algoritmus festett. A képzeletbeli Belamy bárójáról készített portrét végül 432 ezer dollárért kelt el. A kép leütési árát eredetileg 7-10 ezer dollárra becsülték.

Ezt a képet egy algoritmus festette Fotó: Christie's

A húszas éveikben járó párizsi fiatalok Generative Adversarial Network (GAN) nevű algoritmusa már létező festmények adatbázisát bekebelezve hoz létre új képeket. A Belamy-sorozat elkészítéséhez például 15 ezer portrét tanulmányozott. (BBC)