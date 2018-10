Börtönbe küldik Orbán macedón barátját, az ex-miniszterelnök Nikola Gruevszkit egy 150 milliós Merci miatt

Nikola Gruevszki miniszterelnök, még boldogan, a 2014-es választási győzelem után Fotó: AFP PHOTO / ROBERT ATANASOVSKI

November 8-ig kell jelentkeznie a kijelölt, Szkopje melletti Shuto Orizari fegyházában Nikola Gruevski volt macedón miniszterelnöknek, akit két év börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy nyamvadt Mercedes miatt.



A büntetőbíróság pénteken közölte, hogy írásban tájékoztatták a volt kormányfőt arról, hogy két hete maradt megjelenni a kijelölt börtönnél.

Beszédes részlete a sztorinak, hogy a bíróság többször megpróbálta kézbesíteni az értesítést Gruevszki lakcímére, ám nem jártak sikerrel, így a bíróságon személyesen nyújtották át az idézést, ahol a volt miniszterelnök épp egy másik ügy miatt volt jelen.

Gruevszkit még október 5-én ítélték két évre, miután a bíróság kimondta, hogy 2012-ben törvénytelenül utasított Gordana Jankuloska belügyminisztert, hogy szerezzen be neki egy 600 ezer eurós Mercit privát használatra. Jankuloszkát is elítélték egy külön tárgyalássorozat végén, hat évet kapott. Gruevszki természetesen politikai leszámolást és a kormányzó szociáldemokrata SDSM akcióját látja a döntés mögött.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nikola Gruevszki korábbi kormányfő, a kormányzó jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) vezetője találkozik Ohridban 2017. szeptember 28-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia kormányfője, és bizalmas kapcsolatot alakított ki ezidő alatt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is, akivel Arthur Finkelstein személyében közös tanácsadójuk is volt. Az azóta Magyarországon is sikeresen futtatott STOP SOROS kifejezés is Gruevszkitől ered, ő hirdette meg elsőként a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek kipaterolását az országból. (Balkan Insight)