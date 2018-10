Már nem nyomoz az ügyészség a moszkvai nagykövetségen működő vízumgyár miatt

Október közepén megszüntették a vízumokat több ezres tételben prostituáltaknak és orosz bűnözőknek kijáró Kiss Szilárd volt agrárattasé elleni eljárást, írja a Facebookon az ügyről több cikket is író Panyi Szabolcs. A IV. és XV. kerületi ügyészség indoklása szerint „a rendelkezésre álló adatok illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése”.

Kiss Szilárd

Panyiék cikksorozatából korábban kiderült, hogy Kiss Szilárd irányításával (akinek Mészáros Lőrinccel is volt közös cége) a moszkvai nagykövetség konzuli osztályán több ezer schengeni vízumot adtak ki olyan orosz állampolgároknak, akikről azt sem tudták, kicsodák. Közülük voltak, akik még Magyarországra sem jöttek el, hanem egyből valamelyik más uniós tagállamba utaztak. Kiss ügyei miatt a Párbeszéd, Szél Bernadett és Tényi István tettek feljelentést.



A külügyminisztérium belső vizsgálati anyagából tavaly az is kiderült, hogy ezek „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok” voltak, akik „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül” utazhattak be az Európai Unió területére. A legtöbb esetben a lakcímükön és a személyes adataikon kívül semmit sem tudtak ezekről az emberekről. Ráadásul a kérelmezők még csak meg sem jelentek a konzulátuson, személyes interjú sem volt.



Mivel egy idő után Kiss Szilárd működését már a magyar külügyminisztérium is vállalhatatlannak tartotta, 2013 szeptemberében Martonyi János visszahívta az agrárdiplomatát. Csakhogy miután kitiltották a moszkvai nagykövetségről és a külügyből, az akkori vidékfejlesztési miniszter, Fazekas Sándor keleti gazdasági kapcsolatokért felelős miniszteri megbízottként alkalmazta tovább Kiss Szilárdot.

Ebben a pozícióban Kiss Szilárdnak már nem kellett átesnie egy újabb nemzetbiztonsági ellenőrzésen. Kiss végül nem a vízumügyek miatt, hanem az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezethez kapcsolatos ügy miatt tartóztatták le 2015 januárjában.

Nem nagyon erőltették meg magukat

Most az ügyészség eljárást megszüntető határozatából most az is kiderült, hogy egy Dubrovin nevű orosz üzletember beperelte Kiss Szilárdot, mert hiába fizetett neki 80 ezer eurót azért, hogy szerezzen be vízumokat a „barátainak", Kiss a pénzt lenyúlta, de az ígért vízumokat nem szállította le. Az orosz bírósági végzés szerint a kenőpénzt Kissnek vissza kellett fizetnie. Ugyanakkor a nyomozás során a magyar rendőrség ezt az orosz bírósági végzést valamiért képtelen volt beszerezni.



De a német külügyet sem keresték meg azzal az üggyel kapcsolatban, amikor a konzul vallomása szerint a németek hivatalosan szóltak nekik a visszaélésekről.

De elég fura az is, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium azokat a meghívóleveleket, amiket Kiss Szilárd több mint 5800 vízumhoz kiadott, és bizonyítékok lehettek volna, egyszerűen leselejtezte.