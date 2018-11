Brutális a tanárhiány: hivatalosan 1300 betöltetlen álláshely van, de ez is csak kozmetikázott számolással jön ki

A Népszava közérdekű adatigényléssel szerezte meg az adatokat arról, hogy tankerületenként hány betöltetlen pedagógus álláshely van az országban. Az eredmény sokkoló:

majdnem 1300 tanár hiányzik a Klebelsberg Központ által fenntartott iskolákból.

A Népszava adatigénylését a Klik egyszer már elutasította, mondván, nekik nincsenek adataik, mert közvetlenül egy iskolát sem tartanak fenn, csak a tankerületeken keresztül, ezért fordult a lap egyenként a 60 tankerülethez. Az ő adataik szerint október első felében pontosan 1286,85 tanári álláshely volt betöltetlen a Klik által fenntartott iskolákban.

Persze vannak olyan tankerületek is, ahol az adatszolgáltatás szerint egyetlen betöltetlen álláshely sincs, ilyen szerencsés kerület például a nagykanizsai, a bajai, a kazincbarcikai, a miskolci, a mezőkövesdi, vagy a kisvárdai. De szembeötlő az is, hogy míg a közvélekedés szerint a tanárhiány vidéken súlyosabb, a budapesti tankerületekből is rengeteg tanár hiányzik: Belső-Pesti Tankerületben 97,7; a Külső-Pesti Tankerületben 67,8; az Észak-Pesti tankerületben 35,6; az Észak-Budapesti Tankerületben 29; a Dél-Pesti Tankerületben 20,36 üres tanári álláshely van.

A legrosszabb a helyzet Békéscsabán, az itteni tankerületben 126,75 betöltetlen pedagógus álláshely van.

Ezek a számok azonban nem adják vissza a valóságot, sok tankerületben ugyanis nem regisztrálnak betöltetlen álláshelyet, ha a hiányzó tanári óraszámot a többi szaktanár túlóráztatásával és helyettesítéssel meg lehet oldani. Ez oda vezet, hogy a rendszer teljesen a maximum kapacitáson dolgozik, rengeteg tanár óraszáma közelít a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő jogszabályi maximumához, a heti 26 órához, holott az ideális óraszámnak tanáronként heti 22 órára kellene kijönnie, mert elvileg a pedagógusoknak ezzel az óraszámmal marad elég idejük felkészülni az óráikra és dolgozatokat javítani a munkaidejükben.

Ezen kívül a tanárok gyakran túlóráznak a szülési szabadságon vagy más hosszabb szünetre vonuló kollégáik után is, mert helyettük a tankerületi vezető nem vesz fel új munkaerőt. A Szekszárdi Tankerületben például 88 meglévő, de passzív tanári álláshely van, és 415,6 órát többlettanítással tudnak csak fedezni.

Több tankerületben ezért egyre kreatívabb helyettesítési módszerekhez nyúlnak, Somogy megyében például van iskola, ahol nyelvvizsgával rendelkező magyartanár tartja az angolórákat is, mert idegennyelv-tanár nincsen.

A pedagógusok ezért egyre elégedetlenebbek. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) elnöke, Szűcs Tamás azt mondta a Népszavának, hogy ez még úgy is a tanárok kizsákmányolását jelenti, hogy a tankerületek által közölt adatok csak a jéghegy csúcsát engedik megvilágítani. „A tanárlétszám meghatározásánál a jogszabályok szerint három szempontot kell figyelembe venni: a diákok heti finanszírozott foglalkoztatási időkeretét, a csoport- és osztálylétszámok átlagát, valamint a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határát, ami heti 22 órát jelent. A fenntartók azonban rendszerint egyik szempontnak sem felelnek meg.”

Szűcs szerint a szükséges tanárlétszámot a tankerületek sokszor eleve nem az ideális heti 22 órával számolva határozzák meg, hanem a maximális 26-tal, hogy statisztikailag kevesebb tanárra legyen szükség. Ezen felül persze heti 32 óráig további 60 ingyen túlórát is elrendelhetnek évente a munkáltatók. A PDSZ-szerint ezzel 10-15 százalékkal nagyobb terhelés róható egy tanárra. Az ő becsléseik szerint 30-35 százaléknyi lenne igazából a betöltetlen tanári álláshelyek száma.