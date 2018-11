Megsemmisítette a bíróság a határozatot, amivel a Józsefvárosi Önkormányzat be akarta záratni az Aurórát

A Fővárosi Törvényszék kedden megsemmisítette a Józsefvárosi Önkormányzat határozatát, amivel július végén be akarta záratni a klubot. Az önkormányzat akkor egy adminisztrációs hibára hivatkozott, mivel 2014. július 1-jére dátumozták a ház bérleti szerződését, a Marom Klub Kft.-t viszont csak július 4-én jegyezte be a cégbíróság.

Igaz később a bérbeadó és a bérlő is közös nyilatkozatában erősítették meg, hogy négy éve fizetik a bérleti díjat. A határozat ellen az Auróra felülvizsgálati keresetet nyújtott be, és jogvédelmet kért, azaz az Auróra Kioszk ma is jogszerűen nyitva tart.

Fotó: Halász Júlia

A bíróság most arra hivatkozva semmisítette meg a határozatot, hogy az önkormányzat nem értesítette a helyet arról, hogy eljárás folyik ellene, ezért el is marasztalta az Önkormányzatot. Ugyanakkor az Auróra körüli önkormányzati kavarás ezzel sem szűnik meg, mivel az bíróság egyúttal arra is kötelezte az önkormányzatot, hogy új eljárást indítsanak ellenük.



„Túl sokáig nem lesz nyugtunk, biztosan fog új eljárás fog indulni, de azért mi ennek is örülünk – a kis győzelem is győzelem” - értékelte a helyzetet az Auróra a tárgyalás után.