Magyar közösségi oldalt fejleszt Kasza Tibor, amitől olcsóbb lehet a kenyér

A Blikknek adott interjút Kasza Tibor, a Crystal zenekar egykori énekese, televíziós műsorvezető, aki az elmúlt években a Facebook és az Instagram egyik legbefolyásosabb magyar szereplőjévé vált. Kasza már két éve és arról tartott előadást a közgázon, hogy lehet zavarbaejtően sok pénzt csinálni a közösségi médiából, azóta pedig még százezrekkel növelte követőinek táborát. Kasza mára akkorára nőtt, hogy a magyar kormány is vele reklámoztatja a Családok Éve programsorozatot.

Az interjúból viszont kiderült, hogy ezekhez képest azért nagyon rossz véleménye van például a Facebookról és az Instgramról.

„Mindenki tudja, hogy a hazai közösségi média úttörője voltam (...) De észre kell vennünk, hogy most mesterségesen alakítják át drasztikusan az életünket (...) hogy függővé tettek minket, és most már dróton rángatják a gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat (...) Amíg korábban a Facebook közelebb hozta az embereket, most újra elszigeteli őket egymástól, csak azért, hogy még több pénzt keressen rajtunk. Az Instagram egy egészségtelen világképet tár elénk, ahol mindenki próbál egy hazug valósággal beszállni egy beteges versengésbe, hogy kinek tökéletesebb a kifelé mutatott élete”

Kasza szerint az a probléma, hogy ezek a cégek külföldi kézben vannak, nem számítunk nekik, mi magyarok, és semmit sem tudunk tenni a hatalmuk ellen. Neki ugyanakkor van egy megoldási javaslata.