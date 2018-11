Pert nyert a Kétfarkú Kutya Párt: továbbra is ingyenes marad a közterületi aláírásgyűjtés

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtött volna aláírást Ajkán egész novemberben és decemberben. Ehhez kértek is engedélyt a rendőrségtől, ennek kiadását azonban a hatóság megtagadta, mondván, ennyi időre nem lehet politikai akciót bejelenteni, és hogy az aláírásgyűjtés nem is esik a gyülekezési törvény hatálya alá, ami ugyanis egy aláírásgyűjtő stand körül kialakul, az nem is politikai gyűlés.

Ezzel viszont a rendőrség azt érte volna el, hogy a standolásra ne a gyülekezési törvényt, hanem a közterületi rendtartási törvény rendelkezéseit kelljen irányadónak tekinteni, ez pedig sokkal kevesebb jogot biztosított volna a standolóknak, sőt az önkormányzat még pénzt is kérhetett volna a közterület használatáért.

Az MKKP meg is támadta a döntést a Fővárosi Törvényszéken, ahol nekik adtak igazat. (Index)