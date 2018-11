A macedón miniszterelnök felkérdezte a magyar kormányt, hogy elrabolták-e Gruevszkit vagy önként távozott

Zoran Zaev macedón miniszterelnök pénteken azt mondta, reméli, hogy Magyarország nem ad menedékjogok Nikola Gruevszkinek, és a volt kormányfő visszatér Macedóniába, hogy letöltse a börtönbüntetését.

Ugyanakkor Nikola Gruevszkitől és Magyarországtól is választ vár arra a kérdésre, hogy Gruevszki önként hagyta-e el Macedóniát, vagy pedig elrabolták. Zaev is megerősítette azokat az információkat, miszerint Nikola Gruevszki Albánián és Montenegrón keresztül jutott Magyarországra, ahol menedékkérelmet nyújtott be.

Zoran Zaev macedón miniszterelnök Fotó: ARIS OIKONOMOU/AFP

A Vesti.mk beszámolója szerint Zaev bejelentette azt is, hogy a macedón belügyminisztérium ismertetni fogja, hogyan zajlott le Gruevszki szökése és kik segítettek neki. A belügyminisztérium belső ellenőrzése és az ügyészség már megkezdte az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat.

Szerinte a szolgálatoknak négy héttel korábban voltak információi arról, hogy Gruevszki mit csinál és merre tart. A Zaev elvárja, hogy Magyarország a nemzetközi szabályoknak megfelelően adja ki a volt miniszterelnököt.

Orbán a Parlamentben fogadja Gruevszkit 2015. november 20-án. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Anadolu Agency

Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, viszont a héten nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A politikus kedden Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól. A magyar kormány ezt csak később ismerte el. Azóta kiderült, hogy Albániától a magyar követségek autóival közlekedett.



Nikola Gruevszki Orbán Viktor komoly szövetségesének számított, már tavaly STOP SOROS mozgalmat indított a helyi civilek ellen, a magyar miniszterelnök még ősszel is kiutazott Macedóniába, hogy a pártja mellett kampányoljon.

Zoran Zaev pénteken kijelentette, Macedónia már kezdeményezte a politikus kiadatását, és Szkopje mindent megtesz annak érdekében, hogy Gruevszkit hazavigye, hogy letölthesse börtönbüntetését. (Vesti.mk/MTI)