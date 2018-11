Egyetlen év alatt 7900 négyzetkilométernyi esőerdőt irtottak ki Brazíliában

A műholdképekből nyert hivatalos adatok szerint egy évtizede nem zajlott akkora léptékű erdőirtás Brazíliában, mint amire az elmúlt év során sor került: 7900 négyzetkilométernyi esőerdőt pusztítottak el 2017 augusztusa és 2018 júliusa között, ez 13,7 százalékkal nagyobb irtás, mint ami a megelőző 12 hónapban zajlott.

A környezetvédelmi miniszter szerint az illegális fakivágás játszott szerepet a növekedésben. Az adatok ugyanakkor különösen rémísztőek annak fényében, hogy Brazília új, szélsőjobboldali elnöke, Jair Bolsonaro a kampánya során arról beszélt, hogy csökkenthetik majd az illegális fakivágások büntethetőségét, és gyengíteni akarja a környezetvédelmi hatóság szerepét is.

Arról, hogy az Amazonas-medence esőerdejeinek kiirtása hogyan befolyásolhatja a globális kílma változását is, korábban részletesen is foglalkoztunk. Mint akkor írtuk, ez a világ legnagyobb alföldje és legnagyobb összefüggő erdősége is. Az élővilága elképesztően színes, a világ legnagyobb vízhozamú folyója, az Amazonas miatt pedig itt található a bolygó felszíni édesvízkészletének majd' ötöde is. Ami az Amazonas-medencében történik, az az egész Földön hatással van az élővilágra és a klímára. Az itteni erdőirtással több üvegházgáz kerül a légkörbe, és ha megzavarjuk a sodrást a dzsungelben, akkor a tengerbe érkező hordalékanyag csökkenése miatt az Amazonas torkolatától több mint ezer kilométerre lévő Suriname partvidékén is kipusztulhatnak a mangroveerdők és bizonyos fajtájú halak.

A most rögzített erdőirtások legnagyobb része Mato Grosso és Pará államokban történt. Mato Grosso az ország legfontosabb mezőgazdasági termőterülete, és elemzők szerint az erdők kiszorítása mögött épp a mezőgazdasági területek folyamtos növelése is áll.

A brazil kormány 2004-ben lépett fel komolyabban az erdőirtások ellen, az akkor bevezetett intézkedéseknek hála jelentősen sikerült visszaszorítani a pusztítás éves mértékét, de ez az érték az elmúlt években ismét emelkedőben van. 2004-ben 27 ezer négyzetkilométernyi esőerdőt töröltek el a föld színéről. (BBC)