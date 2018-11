Az EU jóváhagyta a Brexit-megállapodást

A korábbi várakozásokkal szemben szinte csupán szimbolikus vita után, kevesebb mint egy óra alatt jóváhagyták a britek kiválásáról szóló megállapodást az EU tagállamainak állam- és kormányfői. Szombaton már sejtették, hogy a másfél év kemény alkudozás után felvázolt megállapodást gyorsan elfogadhatják, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke tegnap már jelezte, hogy Spanyolország visszavonta az utolsó pillanatban benyújtott kifogásait Gibraltár státusával kapcsolatban.

A megállapodást így már csak a brit parlamentnek kell jóváhagynia. Az sem lesz egyszerű menet: