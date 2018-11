Ukrán hadihajókat foglaltak el az oroszok a Krím-félszigetél

Az ukrán haditengerészet közlése szerint három hadihajójukat (a Bergyanszkot, a Nikopolt és a Jana Kaput is megtámadta és megszállta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) határőrsége a Fekete-tengeren, a Kercsi-szorosnál. Oroszország egyelőre hivatalosan nem kommentálta az esetet.

Két páncélozott tüzérségi kishajót is találat ért, és egy harmadik vontatóhajó is megállni kényszerült. Az ukrán haditengerészet tájékoztatása alapján mindhárom hajót orosz különleges egységek szállták meg. A támadásban legalább két tengerész is megsérült, a hajókat az FSZB katonái megszállták.

A konfliktus azzal kezdődött, hogy az FSZB egy orosz felügyelet alatt álló hídnál egy teherhajóval gyakorlatilag eltorlaszolta az utat a három ukrán hajót előtt az Azovi-tenger felé, majd ezt követően tüzet nyitottak a flottára.

A Youtube-ra már felkerült egy felvétel, amin az látható, hogy az FSZB által használt hadihajó szándékosan leütközi az egyik ukrán hajót:

Az ukrán elnök Petro Porosenko ukrán azonnal rendkívüli tanácskozásra hívta össze a fegyveres erők vezetését. (Reuters)