Orbán: Nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, fölkelek, és azt látom, hogy a mai nap is ellenszélben fogok dolgozni

Kivételesen Orbán Viktor tartotta ma a Kormányinfót, ahol újságírói kérdésekre is válaszolt, erről részletesen itt olvashat.



A 444.hu is szót kapott, elsőként azt kérdeztük, van-e abban szerepe, hogy mostanra milliárdos lett a veje, Tiborcz István, az apja, Orbán Győző, a szomszédja, Mészáros Lőrinc, a volt kollégiumi szobatársa, Simicska Lajos és a kötéltársa, Garancsi István is. Orbán Viktor szokás szerint úgy felelt, üzleti kérdésekkel nem foglalkozik, hiába is akarjuk sokadszorra rávenni erre. „Eddig sem jártak sikerrel, és ezentúl sem fognak” - mondta a miniszterelnök. Szerinte a politikusok politikával foglalkoznak, az üzletemberek meg az üzlettel, ez így helyes.

Megkérdeztük azt is, miért jó a magyar állampolgároknak, hogy a GVH nem vizsgálhatta a fideszes médiaholdingot, azt nemzetstratégiailag kiemelt beruházásnak minősítették.

Orbán úgy felelt, több ilyen döntést is hoztak már a múltban, őt az lepi meg, hogy bárki épp ezt találja furcsának. Hozzátette:

„Úgy élem az életemet, nekem az a képzetem van a magyar a realitásról, hogy Magyarországon ma baloldali, liberális és kormányellenes médiatöbbség van. ezt én ténykérdésnek tekintem. Indulat nélkül mondom, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet. Egész egyszerűen, mint ahogy reggel felkel a nap, én is fölkelek, és azt látom, hogy a mai nap is ellenszélben fogok dolgozni.”

Szerinte a legnagyobb tévé, a legnagyobb internetes portál, a legnagyobb hetilap is a liberálisok kezében van, és „többen vannak ellenem önök közül, mint velem. Szerintem ez nem változott”.

Arra, hogy mit gondol arról, ami Varju Lászlóval történt a köztévében, jogászként válaszolt, azt mondta, a magyar törvények egyértelműen fogalmaznak, és a magyar képviselők sem állnak a törvények fölött. Szerinte az ellenzéki képviselők megzavarták a közintézmény működését, és át akarták venni az irányítást.