Az M1 híradója szerint hazudik a 444, de nem merik megmutatni, hogy miről

Az MTVA estig nem válaszolt kérdéseinkre azzal a felvétellel kapcsolatban, amin az látható, hogy egyik riporterük instruálja Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról, mit szeretnének hallani felettesei tőle a közmédia utcából kidobott képviselők ügyében:

Ahogy Varju László kidobása után, most is egy hírblokkban reagáltak a 444-en közölt videóra. Ezúttal viszont már kivágott részleteket sem mertek mutatni a felvételből, így az eltévedt M1 néző elég nagy gondban lehetett, hogy pontosan miről is van szó.

A megfejtés valahogy úgy szólt, hogy Lomnici korábban is beszélt már arról, hogy az őrök megvédték a stúdiót, ezért ő

meg is üzente az ügyeletes M1-szerkesztőnek, hogy ő ezt fogja mondani, de ha nem mondaná, emlékeztessék, hogy mondja. És mivel nem mondta, emlékeztették. Így nézett ki az emlékeztetés:

A híradó riportból végül véletlenül kifelejtették a fenti felvételt, aminek a körülményeit 3 percen keresztül magyarázzák, és ami egyébként az MTVA sajátja.

„A cikkben azt írják, a felvételen a felettesek kívánalmára hangzik el, hogy az őrök megvédték a stúdiót” - hangzik el, majd inkább jótékonyan megkímélik a nézőt az önálló véleményalkotástól arról, hogy vajon Lomnicinak volt-e fogalma arról, mit is akar mondani.

Miközben a szerkesztők ilyen vágóképekkel büntetik Lomnicit, az M1 saját hírszerkesztési gyakorlatáról szó sem esik, holott a 92 milliárd forintból gazdálkodó MTVA az, amely bizonyítottan manipulálja az adófizető nézőket azzal, hogy kamuinterjúkon keresztül közvetít politikai üzeneteket.