Január 29-én lesz a következő szavazás a brit kormány Brexit-tervéről

Január utolsó hetében szavaz a londoni alsóház arról a javaslattervről, amelyet a brit kormány állít össze a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további menetéről.

Az alsóház a héten a modern brit parlamentarizmus történetében példátlan, 230 fős többséggel elutasította a Brexit feltételrendszeréről az Európai Unióval novemberben elért, 585 oldalas megállapodást.

Theresa May konzervatív párti miniszterelnöknek a megállapodás alsóházi tárgyalási folyamata közben - a kormány szándékai ellenére - elfogadott törvénymódosítás alapján három ülésnapon belül, vagyis hétfőig kell a ház elé terjesztenie a kormány új javaslatait arról, hogy a Brexit-folyamat milyen irányt vegyen.

May már a megállapodás elutasítása után bejelentette, hogy jövő hétfőn ismerteti a parlamentben a kormány álláspontját a továbbiakról. A Downing Street csütörtökön közölte, hogy az új kormányzati javaslatcsomagot az alsóház január 29-én tárgyalja és aznap szavaz is róla.



A szavazás hátteréről, illetve arról, hogy logikusan most ki következhet Nagy-Britanniában, hosszabban is írtunk. (via MTI)