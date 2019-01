Tömegével vágnak le súlyosan beteg állatokat lengyelországi vágóhidakon

Nagy botrány körvonalazódik Lengyelországban, miután rejtett kamerás felvételek készültek és kerültek nyilvánosságra a Mazóviai vajdaság egyik vágóhídjánál.

A videókat a TVN24 televíziós csatorna Superwizjer című tényfeltáró műsorának munkatársai készítették. A műsor egyik riportere három héten keresztül dolgozott beépülve a vágóhídnál.

A felvételeken szemmel láthatóan súlyos beteg teheneket terelnek a vágóhídhoz: az állatok többsége állni is alig bír, teljesen le van gyengülve. A tehenek annyira rossz állapotban vannak a videón, hogy saját lábukon el se bírnak jutni a szállításhoz használt teherautóktól a vágóhídig, ezért a dolgozók szarvuknál és lábaiknál kötözve, valósággal vonszolják őket.

Az ügy több (például állatvédelmi) szempontból is aggályos, többek közt azért is, mert Lengyelország az Európai Unió egyik legnagyobb húsexportőre.

A felvétel azt is bizonyítja, hogy a munka éjszakánként zajlik, és telephelyen az uniós direktíva által előírt állatorvos nincs jelen. Videó bizonyítja azt is, hogy a dolgozók fekélyes, elfertőződött testrészeket és tumorokat tüntetnek el a vágóhíd területéről. Az itt levágott állatok húsának 80 százaléka később exportálásra kerül.

Az ENSZ illetékes testületének adatai szerint 2017-ben Lengyelország több mint 1,5 milliárd dollár értékben értékesített marhahúst az unióban. Szakértők szerint a körülmények komoly egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek a lengyel húsexporttal kapcsolatban.

A felvételeket készítő riporter, Patryk Szczepaniak szerint a vágóhíd üzemeltetői döntötték el, melyik állat alkalmas emberi fogyasztásra, melyik nem, és hogy melyeket vágják le.

Az állatorvos csak reggelente érkezett a helyszínre, és már csak a levágott állatok testét vizsgálta meg, de azt sem mindig, és nem is túl alaposan. Az uniós előírás szerint az állatorvosnak a teljes folyamat idején jelen kell lennie a vágóhídnál. Minden le volt papírozva, épp csak az ellenőrzés nem történt meg.

A riporter három éjszakai műszakot vitt végig, ezidő alatt 28 olyan állattal találkozott, amelyik állni sem bírt, olyan rossz állapotban volt.

A nyilvánosságra kerülés után riporterek lepték el a vágóhíd területét. A tulajdonos és alkalmazottai az állatorvossal együtt tagadta, hogy felelőtlenül jártak volna el.

Nem elszigetelt eset az, amire Mazóviában fény derült. Épp decemberben ítélték börtönre egy lodzi vágóhíd tulajdonosát, miután hasonló bűncselekményt követett el, és hatóságok jelenleg is vizsgálódnak egy észak-lengyelországi vágóhídnál.

A piacon egy beteg tehén akár ötször-hatszor is kevesebbe kerül, mint egy egészséges. Beteg állatok levágásával a vágóhidak tulajdonosai megsokszorozhatják bevételeiket. A Superwijzer számításai szerint akik nem tartják be a szabályokat, akár nyolcszoros profittal is zárhatnak egy évet. (Guardian)