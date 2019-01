A Szellemvasút című számot először elkaszálták, mondván, a szöveg szerint a szellemvasút nem is olyan rossz, mint a mindennapi szocialista Magyarország

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára egy korábbi posztjában már megemlékezett a sanzonbizottságról, amit 1959. június 1-én hozott létre a Művelődésügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó Színházi és Zenei Főigazgatóság utasítása.

A tagjait a kormányzat által felügyelt zenei intézmények esetében a művelődésügyi miniszter, a rádió és a televízió esetében pedig a Magyar Rádió és Televízió elnöke nevezte ki. A 2 hetente ülésező Táncdal- és Sanzonbizottság szerepe fontos volt: akiknek a dalszövege nem ment át a szűrőjükön, az sehol nem szerepeltethette a dalt nyilvánosan. Azt írják, a zenészek úgy vártak egy-egy döntést az ülés helyszínének folyosóján, mint „a szülőszobánál a leendő édesapák újszülöttjükre”.

Most azt az 1974-es sztorit idézték fel, hogy – talán mivel még A tanú című betiltott filmben bemutatott „szocialista szellem vasúja” kísértett – az 1970-es évek egyik nagy slágerét a sanzonbizottság eredetileg nem akarta engedélyezni:

„A Bergendy zenekar Szellemvasút című számát a sanzonbizottság első nekifutásra azért utasította el, mert az szerintük arról szólt, hogy a Vidám Parknál sokkal borzasztóbb a mindennapi szocialista Magyarország.”

Az állambiztonsági szervek egyébként – legalábbis eddig úgy tűnik – nem foglalkoztak a Bergendyvel. Persze szerepelnek a levéltári iratokban, például Latzin Norbert azért, mert disszidált. (1964-ben két barátjával együtt Hollandiába ment, egy ottani énekesnek volt a zongoristája, európai turnéra is ment, de 5 év múlva megunta az emigrációt, és hazatért, el is vették az útlevelét, nem mehetett külföldre. Ő írta a Szellemvasutat is. Később összeveszett Demjén Ferenccel, és 1974-ben kilépett. Aztán újra külföldre ment, a barátai elvitték Münchenbe Udo Jürgenshez is, akit részegen otthagyott, mert szerinte borzalmas volt, amit az csinált. 1984-ben Kölnben, egy hajléktalanszálló fürdőszobájában találtak rá karácsony után, 5 napja halott volt, öngyilkos lett.)

Bergendy István és Demjén Ferenc azért szerepelt az iratokban, mert az együttesük hangtechnikusa egy időben a Nagyfa-galeri tagjaként hírhedt Nagy Kennedy volt.