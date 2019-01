Az ellenzéki jelöltek már az Orbán elleni meccsre készülnek

Kedden a belvárosi Mozsár Bisztróban harmadszorra ült össze Karácsony Gergely és Horváth Csaba, hogy összemérjék a főpolgármesteri elképzeléseiket, de most sem könnyítették meg azoknak a dolgát, akik kettejük között vacillált volna a hétfőn kezdődött előválasztáson. A nagy egyetértés miatt eseményt moderáló Kálmán Olga is többször visszatér ahhoz, hogy egyáltalán tud-e miről vitázni egymással a Párbeszéd és az MSZP politikusa, vagy csak a puszta szimpátia alapján fog eldőlni, hogy kit indít az ellenzék Tarlós István ellen.

Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Horváth Csaba Fotó: botost/444.hu

Egy ponton pedig Karácsony Gergely is megjegyezte, hogy amikor Horváth Csaba mond valamit, néha elgondolkozik, hogy ugyanazt a gondolatot nem mondta-e már el ő is korábban. De Horváth is megjegyezte, hogy a programjuk nagy része tartalmilag megegyezik. Mindketten sokat beszéltek arról, hogy a fővárosnak vissza kell szereznie a hatásköreit az államtól, és az elvett iskolákat és kórházakat is vissza kellene adni az önkormányzatoknak.

Tarlós után Orbán

Ugyanakkor a két jelölt-jelölt azt mégis máshogy képzeli el, hogy milyen legyen a viszonya a NER-rel főpolgármesterként. Horváth Csaba azt is túlzásnak tartja, hogy Karácsony Gergely újra Vitézy Dávidot nevezné ki a BBK élére. Horváth senkit sem engedne a hatalom közelébe, akinek köze volt a Fideszhez, mert komoly gondokat okozhatnak. Majd arra utalva, hogy Zuglóban Karácsony egyik alpolgármestere fideszes, elmondta, hogy amikor a II. kerület polgármestere volt, ő bezzeg nem engedte, hogy fideszes alpolgármestert válasszanak.

A pályáztatással Karácsony is egyetértett, de szerinte fontos elismerni, hogy 2010 és 2014 között történtek fontos dolgok a közösségi közlekedésben, amik nagyrészt Vitézyhez kötődnek. Őt pedig egyenesen a NER szellemére emlékezteti az a logika, amikor csak azt nézik, hogy ki kinek a kádere. És miközben Molnár Zsolt az első sorból követte a vitát, Karácsony azt is mítosznak nevezte, hogy a Fidesz beférkőzött volna az ellenzéki politikusok közé.

Molnár Zsolt Fotó: botost/444.hu

Bár a kétórás beszélgetés alatt egymásra licitálva tettek megjegyzéseket Tarlós István alkalmatlanságára, mégis mindketten inkább arról beszéltek, milyen meccseket játszanának le Orbán Viktorral a választások után.

Karácsony úgy látja, hogy ha egy normális országban akarunk élni, akkor előbb úgy kell viselkedni, mintha egy normális országban élnénk, ezért már a megválasztása utáni első napon időpontot kérne Orbán Viktortól, és majd meglátja, hogy mikorra kap. Ha a miniszterelnök nagyon elhúzza a találkozót, akkor a végén már tüntetőkkel vonulna Orbán irodája elé.

Ahogy mondta, szárazon tartják a puskaport, mert békére készülnek, de ha kell, oda fognak durrantani. Ha kialakulna egy polgárháborús helyzet az ellenzéki vezetésű főváros és a kormány között, szerinte annak Orbán Viktor lenne a vesztese, mert sok százezer szavazóval találná magát szembe. Úgy látja, a forradalmi változások mindig a nagyvárosokból indulnak.

Horváth Csaba viszont nem gondolja, hogy Orbán Viktor megváltozna. Ahogy a miniszterelnök rossz beidegződéseiről megjegyezte: „Az öreg disznót a csámcsogásáról ismeri meg a kanász”. Szerinte a NER-rel nem lehet fehér zászlót lengetve békét kötni, a békekötést csak a kormány 2022-es bukás után tudná elképzelni. Ezért ha ő lenne a főpolgármester, első lépésként véleménynyilvánító népszavazásokat írna ki arról, hogy a fővárosnál több pénz maradjon, valamit hogy kapja vissza az önkormányzat a kórházakat és az iskolákat. Tisztában van azzal, hogy ezek a kérdések nem önkormányzati hatáskörbe tartoznak, de szerinte ezzel nyomás alá helyezhető a kormány.

Ehhez persze közgyűlési többségre is szükség lenne, amihez Horváth szerint legalább 16-18 körzetben ellenzéki jelöltnek kell győznie.

Mindketten azt mondták, hogy az előválasztás elindítása óta eltelt két napban már kilencezren szavaztak. A szavazás egyébként vasárnapig tart, ezt az MSZP, a Párbeszéd irodái mellett Budapest több pontján, köztéri sátrakban, illetve online is lehet megtenni.