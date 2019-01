Festői olasz faluban kínál három hónapra ingyen szállást és költőpénzt az Airbnb

Az Airbnb négy embert fog kiválasztani, akik aztán idén nyáron három hónapon át lakhatnak ingyen egy festői szépségű olasz faluban, és a szállás mellé még havi 900 euró költőpénzt is kapnak, sőt, az odautazást is az amerikai cég állja.

Jelentkezni a világ bármely országából lehet február közepéig, a sabbaticalnak, azaz alkotói szabadságnak nevezett három hónapos olasz pihenés iránt érdeklődőknek még azt is meg kell mondaniuk a jelentkezési lapon, hogy kiégés vagy önmaguk megtalálása miatt szeretnének visszavonulni. Jelentkezhetnek párok is, bár azt nem tudni, hogy ez javítja vagy rontja a kiválasztásuk esélyeit.

A projekt helyszíne Grottole, amely a felvételek alapján még az általában igen szép olasz hegyi falvak közül is kiemelkedik. A települést pont az az átok sújtja, mint rengeteg hasonló települést az országban: a munkalehetőségek miatt rengeteg fiatal otthagyta, ezért egyre fogy a lakosság. Grottolében jelenleg háromszázan élnek és hatszáz ház áll üresen.

Az elmúlt években sorra születtek hasonló projektek olasz falvakban: a helyi polgármester sokszor ingyen épületet és akár még kezdőtőkét is ígért az odaköltőzőknek, abban bízva, hogy így sikerül életet lehelni majd a településbe. Ez lenne ennek a projektnek is a célja, a kiválasztott négy embernek többek között részt kell majd vennie a helyi közösségfejlesztő munkában, olaszul kell tanulnia, meg kell tanulnia kertészkednie, sőt, napi két órát még egy gazdaságban is kell majd dolgozniuk, ezen kívül el kell sajátítaniuk olasz recepteket és részt kell venniük a helyi közösség életében.

A falu felrázásának tervét egyfelől lehet persze klasszikus CSR-projektként tekinteni,a vállalat például egy új közösségi központ felhúzását is vállalta, de az Airbnb a lehetséges pozitív PR-hatással is számolhat: egyrészt bevallottan abban bíznak, hogy a projektnek hála megnő majd az érdeklődés a környék iránt, és több turista fogja felkeresni ezeket a falvakat. Másrészt azt is lehet tudni, hogy a vállalat megítélése elég sokat romlott az elmúlt években Nyugat-Európában, mivel sokan az Airbnb felfutásával is kötik össze a nyugati nagyvárosokban tapasztalt meredek albérletár-emelkedést és a tömegturizmus radikális növekedését, így a magára maradt, hanyatló falu felkarolása emiatt is tűnhetett jó iránynak.