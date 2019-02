Félhivatalos: a brit Munkáspárt a legnyomorultabb politikai alakulat a Földön, sikerült ugyanis a Brexit-buktát nyögő konzervatívok alá zuhanniuk

Megdöbbentő adatokat mutat az Opinium legfrissebb közvélemény-kutatása. Hiába Theresa May miniszterelnök szerencsétlenkedése, a kormányzó toryk nyilvános belháborúja, a kormány parlamenti leszavazása és az egyre fenyegetőbb brexit-katasztrófa, az ellenzéki Munkáspárt annyira népszerűtlen, hogy a konzervatívok az élre törtek és a legutóbb választás óta nem tapasztalt előnyre tettek szert velük szemben.



Ugyanennél az intézetnél a legutóbbi méréskor még a Munkáspárt vezetett 40-37-re, de miután sikerült 6 százalékot veszíteniük, miközben a toryk szereztek 4-et, most már a kormányzó párt vezet 7 százalékkal.

Mindezt úgy sikerült produkálniuk, hogy a közéletet meghatározó brexit ügyében May miniszterelnök elfogadottsága a múltkori történelmi mélypontról csak kicsit elmozdulva mínusz 30 százalékos, ami azt jelenti, hogy a választóknak csak 25 százaléka támogatja és 55 százalékuk elítéli, amit ezen a fronton művel. Csakhogy Jeremy Corbyn munkáspárti vezető ennél is sokkal csehebbül, mínusz 44 százalékon áll és csak a választók 16 százaléka támogatja azt, amit a brexitről mond. Még a Labour-szavazóknak is csak a 44 százaléka ért egyet azzal, amit a pártelnök a kilépés ügyében művel.

A brit választók a felmérés szerint teljesen megosztottak abban, hogy mit kellene tenni, ha a parlament végleg leszavazza May brexit-megállapodástervezetét. 43 százalékuk szerint ebben az esetben a kilépést el kellene halasztani és népszavazást kéne tartani a hogyan továbbról, míg 42 százalék szerint jöhetne a megállapodás nélküli, úgynevezett no deal brexit.

