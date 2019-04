Meggyanúsította az ügyészség Fekete-Győr Andrást

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte, hogy szerdán hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki Fekete-Győr Andrást.

A megalapozott gyanú lényege szerint a gyanúsított 2018. december 13-án 20:44 perc körüli időben a Kossuth téren a Parlament főlépcsőjénél „az épület védelmére felsorakozott rendőrök irányába célzottan egy meggyújtott füstképző eszközt hajított, mely eszköz által kibocsátott füst a sorfalban lévő rendőrök látását és légzését akadályozva a létesítménybiztosítási rendőri intézkedést akadályozta”.

Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és magánszemélyek feljelentésére indult nyomozás.

Fekete-Győr András füstszóróval vonul 2018. december 13-án. Fotó: Haszán Zoltán/444

Az ügyészség azt írja, Fekete-Győr a gyanúsítás ellen panasszal élt, vallomást nem tett. Fekete-Győr aznap a 444-nek azt mondta, számol azzal, hogy eljárás indul ellene, de inkább a fideszesek ellen kellene eljárást indítani. Januárban azt mondta, a tüntetésen fel sem merült benne, hogy bárkinek is testi sérelmet okozzon, a rendőrök közé dobott füstszórót pedig akár egy játékboltban is be lehet szerezni, és nem képes sérülést okozni.

A gyanúsításban megjelölt bűncselekmény törvényi büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés.