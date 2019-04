Megalakult Salvini szélsőjobbos pártszövetsége Milánóban, egyelőre három párt csatlakozott hozzá

Matteo Salvini, olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, a Liga nevű párt elnöke hétfőn Milánóban látta vendégül több európai nacionalista, szélsőjobboldali párt képviselőjét, a találkozó után pedig bejelentették, hogy új pártszövetséget alakítanak, együtt kampányolnak a májusi Európai Parlamenti választásokon, az új EP-ben pedig közös frakciót alakítanak.



A találkozón az olasz pártelnökön kívül ott volt a német Alternatíva Németországnak (AFD), a Dán Néppárt és a Finnek Pártja.

Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A pártok bejelentették, hogy közös pártszövetséget szeretnének alakítani az új Európai Parlamentben – Európai Szövetség az Emberekért és Nemzetekért néven.

„Az európai álmot bürokraták és bankárok fenyegetik, ők kormányozzák Európát. Túl rég óta. Most már a népnek kellene kormányoznia” – mondta Salvini, hozzátéve, hogy remélhetőleg az ő pártszövetségük lesz a legerősebb csoport az új EP-ben. A céljuk pedig, hogy őrizzék Európa külső határait, a történelmét és kultúráját.

Matteo Salvini Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Jelenleg a nacionalista, szélsőjobbos csoportok a legkisebbek közé tartoznak az EP-ben, a 2014-es választás óta azonban több országban is változtak az erőviszonyok, Olaszországban például kormányra került a populista Öt Csillag Mozgalom–Liga szövetség, Németországban pedig a legnagyobb ellenzéki párttá vált az AFD.

Jörg Meuthen, a német AFD vezetője azt mondta, hogy a pártszövetségbe még legalább 10 pártot várnak. „Meg akarjuk reformálni az Európai Uniót és az Európai Parlamentet, anélkül, hogy elpusztítanánk. Radikális változást akarunk” – mondta, lényegesen szelidítve a nacionalisták korábban hangoztatott, egyértelműen unióellenes álláspontján.

A parlamenti szabályok szerint egy frakciónak legalább 25 képviselőből kell állnia, akik legalább 7 különböző uniós tagállamot képviselnek a 28-ból. Salviniéknak azonban nem biztos, hogy sikerülni fog egy zászló alá gyűjteni a nacionalista pártokat, ugyanis legalább annyi ügyben vallamak teljesen más nézeteket, mint amennyiben egyetértenek. (A nacionalista pártok összefogásának esélyét csütörtöki cikkünkben elemztük: „Aligha kapaszkodnak össze hétfőn Milánóban a nacionalisták”.)

Szó volt arról is, hogy a pártszövetségbe várnák a Fidesz is, de Orbán Viktor közölte, hogy ő mindenképpen a Néppártban szeretne maradni, és ezt ismétli még most is, hogy márciusban a néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát a demokratikus értékekkel szembemenő politikája miatt. (BBC, Guardian)