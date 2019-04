Hatott a néppárti ultimátum: a kormány kész újra megvizsgálni a CEU működését

"A Müncheni Műszaki Egyetem részvétele a magyar felsőoktatásban a CEU-val való együttműködés keretében semmilyen akadályba nem ütközik," válaszolta a Szél Bernadett független országgyűlési képviselőnek a Miniszterelnökség államtitkára.

"A Kormány Bajorország részvételét olyan bizalomerősítő lépésnek tekinti, amelynek nyomán kész megvizsgálni az Egyesült Államokban, Németországban és Magyarországon egyaránt elismert diplomák kiadásának lehetőségét,"



tette hozzá Orbán Balázs. Lényegileg megerősítve a miniszterelnök korábban a bajor kormánynak írt levelét, amiben megígérte, hogy a magyar kormány nem fog keresztbe tenni annak, hogy a Müncheni Műszaki Egyetem a CEU-val való együttműködésének keretében részt vegyen a magyar felsőoktatásban.

Manfred Weber, az Európai Néppárt listavezetője budapesti látogatásán közölte: a müncheni egyetem és a BMW beszállhatnak a CEU fenntartásába. Így lényegileg nem vonatkozna rá a lex CEU, hiszen ha európai fenntartói is lesznek az egyetemnek, akkor már EU-s oktatási intézménynek számít. A Müncheni Műszaki Egyetem már be is jelentette, hogy három professzori állást hozna létre a CEU-n.