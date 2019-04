Patai Mihály lett az MNB alelnöke

Áder János köztársasági elnök a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezte ki Patai Mihályt Budapesten.

Patai Mihály

Patai Mihály jegybank-alelnöki kinevezésére Orbán Viktor miniszterelnök tett javaslatot márciusban az államfőnek. Ezután az Országgyűlés gazdasági bizottsága március 27-én 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta Patai kinevezését.

A bizottsági meghallgatásakor Patai Mihály azt mondta, az alapkamat jelenlegi, 0,9 százalékos szintje tartható lesz a következő időszakban is, és Magyarországon a gazdasági növekedés fenntartható marad a következő 2-3 évben, pedig mind az EU-ban, mind a világgazdaságban lassul a növekedés üteme. Azt is mondta, hogy Magyarország pár hónapon belül akár be tudna lépni az eurózónába.

Patai Mihály a Magyar Bankszövetség elnöke. Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt 13 éven keresztül, tisztségéről a jegybank-alelnöki kinevezésére tekintettel mondott le. 2016-ban a bezáratott Népszabadság egyik utolsó lapszáma írta meg, hogy Matolcsy György jegybankelnök Patai Mihály Unicredit-vezér egyik luxuslakását használja a Budai Vár oldalában, és ez súlyos összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel, hiszen az MNB felelős az összes pénzintézet piaci felügyeletéért.

Korábbi információk szerint az MNB három alelnöke közül Gerhardt Ferenc hatéves megbízatása április 21-én szűnik meg. A most kinevezett Patai Mihály mellett Nagy Márton és Windisch László tölt be alelnöki pozíciót a jegybankban.