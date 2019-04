A globális felmelegedésnek vannak ám nyertesei is: a patkányok

Nagyon elszaporodtak az elmúlt hónapokban a patkányok Budapesten. Jó, ennek leginkább az az oka, hogy a főváros felmondta több évtizedes szerződését a rágcsálóirtást korábban végző Bábolna Bióval, így hosszú ideig nem ritkították a patkányállományt - a Fidesz pedig a héten szabotálta el a rendkívüli patkányirtás megszavazását a Fővárosi Közgyűlésben.

De abban, hogy az északi féltekén - tehát nem csak Magyarországon - az utóbbi időben elszaporodtak a patkányok, ennél komolyabb dolgok is szerepet játszanak. Konkrétan a klímaváltozás. A patkányok nagy nyertesei a felmelegedésnek. Bár a patkányok eddig is az egész évben szaporodtak, régebben a téli hónapokban a csökkent a szaporulat. ""Nincs értelme folyamatosan utódokat kitolni télen, amikor kevesebb az étel és hidegebb is van, ami veszélyes a kicsikre" - magyarázta Robert Corrigan patkányszakértő a Popular Science-nek. Három héten át tartó fagy után a patkányok már nem is nagyon indulnak zsákmányszerző túrákra.

De ahogy a felmelegedéssel enyhülnek a telek, úgy hosszabbodik meg a párzási és szaporodási időszakuk, vagyis immár a téli hónapokban is normális tempóban szaporodnak. És mert nagyon szaporák, egy-két extra hónap exponenciális növekedést jelent az állományban.

New Yorkban, az Egyesült Államok második legpatkányfertőzöttebb városában 2010-ben is már 10,500 panasz érkezett patkányokra, 2017-ben viszont már 19000.