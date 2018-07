19 napig nem volt, aki patkányt irthatott volna Budapesten

Megszaporodó patkányészlelésekről számolt be a Hírtévé lakossági panaszokra hivatkozó tudósításában. Óbudáról érkeztek panaszok, ahol állítólag több helyen is patkányokat láttak. A tudósítás szerint a problémát a fővárosi önkormányzat is elismerte, egy, a hírtelevízió birtokába került dokumentumban azt írták, hogy június 30-a, a fővárosi rágcsálómentesítést végző Bábolna Bio Zrt.-vel kötött szerződés lejárta óta több mint 430 bejelentés érkezett, másfélszer annyi, mint a korábbi irtási időszakban.

Érdeklődésemre a Főpolgármesteri Hivatal kommunikációs igazgatósága azt a tájékoztatást adta, hogy miután a Bábolna Bióval kötött 60 hónapos szerződés február 28-án lejárt, azt csak hatvan nappal hosszabbították meg. Ekkor már kiírták a pályázatot a 2018-22 közti időszak rágcsálómentesítésére. Azt a Fővárosi Közgyűlés közbeszerzési bizottságának június 25-i döntése alapján nem a rágcsálómentesítést 1971 óta végző Bábolna Bio, hanem négy cég - a Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft., Növényvédő és Kártevőirtó Kft., Bogármérnökség Kft., Hygiénia Kártevőirtó és Szolgáltató Kft. - RNBH nevű konzorciuma nyerte el. Mivel a Bábolna Bio jogorvoslattal élt, a Főváros végül csak a Közbeszerzési Döntőbizottság 2018. július 18-i, D.239/11/2018. számú határozata után, július 19-én tudott szerződni a nyertes konzorciummal.

Az, hogy a köztes időszakban ki végezte a rágcsálómentesítést, a kommunikációs igazgatóság kérdésemre küldött válaszából nem derült ki, megismételt kérdésemre pedig egyelőre nem kaptam választ. A köztes időszakról csak annyit írtak, hogy a köztes időszakban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városigazgatóság Főosztálya fogadta a lakossági bejelentéseket, panaszokat.

Július 19-től viszont elvben már az RNBH Konzorcium kezeli a lakossági bejelentéseket, őket a +36703646531-es telefonszámon, illetve a patkanyirtas@gmail.com emailcímen lehet elérni. Elvben,mert például a Hírtévé szerint a megadott számon hiába próbálkoztak, senki sem fogadta a hívásukat. Kipróbáltam, július 23-án hétfőn, a munkaidő közepén, a déli órákban többszöri próbálkozás ellenére se fogadta senki a hívásomat, és egyelőre az emailemre se válaszoltak - pedig még azt is jeleztem, hogy nem patkányészlelést kívánok bejelenteni, csupán újságíróként tesztelem, hogy egyáltalán fogadják-e a bejelentéseket.