A NER váratlanul találkozott a jogállammal a III. kerületi bíróságon

Bíró (Gáti Péter Gyula) - Ez az országos légi riasztási rendszer, ide melyik felperes kívánt bejutni?



Az MTVA ügyvédje (Dr. Lovas András) - Azok a felperesek, akik egyébként azt a helyzetet nem fogadták el, hogy az MTVA szabályzatában kijelölt VIP váróban kell nekik várakozni, és ott tartózkodni. Ezt egyik felperes sem fogadta el, tisztelt bíróság, mindegyik országgyűlési képviselő, ha tehette volna húszan húsz fele szaladtak volna ebben a hatalmas komplexumban.

Azt a tárgyalást vezető bíró és hallgatóság később sem tudta meg, hogy az MTVA ügyvédje szerint konkrétan kik lettek volna azok az országgyűlési képviselők, akik tavaly december közepén a közmédia épületében megpróbáltak az országos légi riasztási rendszer közelébe jutni.

2018. december 16-án és 17-én is ellenzéki országgyűlési képviselők mentek az MTVA székházába. Nem sokkal korábban fogadta el az országgyűlési kormánypárti többsége a túlóra-törvényt, emiatt országszerte demonstrációk kezdődtek. December 16-án vasárnap este több ezren vonultak az MTVA székháza elé. Több ellenzéki országgyűlési képviselő is bement az épületbe, nekik a képviselők jogállásáról szóló törvény lehetőséget biztosít, hogy bármely közintézménybe belépjenek. A politikusok az MTVA vezetőjével akartak beszélni, illetve elérni, hogy az ellenzéki pártok öt pontos petícióját olvassák be. Több országgyűlési képviselőt, például Hadházy Ákost mentelmi joguk ellenére erőszakkal dobtak ki az épületből az MTVA biztonsági őrei, a maradék pedig december 17-én este, nem sokkal a szocialista Molnár Zsolt érkezése után önként hagyta el az épületet. Egy MTVA-s belső jegyzőkönyv szerint Molnár azt ígérte a közmédia előtt várakozó rendőröknek, hogy lebeszéli

„társait az épületben való tartózkodásról, annak érdekében, hogy ne kelljen a birtokvédelmi eljárás kertében született jegyzői határozatot karhatalmi erővel végrehajtani.”



December 17-én délelőtt ugyanis Papp Dániel MTVA-s vezérigazgató kérésre Óbuda jegyzője birtokvédelmi eljárást indított, ennek eredményeként pedig akár rendőri erővel is elvitethették volna az ellenzéki politikusokat, ha nem mennek ki maguktól az épületből.

Ez az a birtokvédelmi eljárás, amit több ellenzéki képviselő is bíróságon támadott meg, és ebben a perben hozta fel az MTVA ügyvédje, hogy a légi riasztási rendszer is veszélyben volt a politikusok miatt, például ezért is kellett ellenük birtokvédelmet kérni.

A jogvita részben elméleti: a birtokvédelmi határozatnak nem kellett érvényt szerezni, a december 17-én este még bent lévő képviselők maguktól kimentek az épületből, de közben a pernek mégis nagy jelentősége van. Egyrészt az MTVA-s balhé miatt több eljárás is folyamatban van, az ügyészség szerint például az ellenzéki képviselők követhettek el bűncselekményt, ezekben hivatkozási alap lehet, ha a birtokvédelmi eljárás jogszerű volt, és az is, ha nem. Másrészt ebben a mostani eljárásban azt is megállapíthatja a bíróság, hogy meddig terjed az országgyűlési képviselők belépési joga. A törvény azt mondja, hogy a képviselők ugyan bármilyen közintézménybe bemehetnek, de a belépésük

„nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét”,

tehát most kiderülhet, hogy ami az MTVA-nál tavaly történt, az aránytalan sérelem volt-e a közmédiának, vagy sem.

Az viszont, hogy pontosan mi is történt a Kunigunda utcában tavaly december 16-én és 17-én nem egyértelmű, különösen, mert a két nap alatt az épületben sok ellenzéki képviselő megfordult, és ők nem mind ugyanúgy viselkedtek.

Az MTVA ügyvédjét láthatóan meglepetésként érte, hogy a bíró azt kéri tőle a közmédiát ez ügyben perlő öt ellenzéki képviselő (Kunhalmi Ágnes, Varju László, Gréczy Zsolt, Vadai Ágnes, Oláh Lajos) esetében tételesen mondja el, hogy ők

egyenként mit csináltak az épületben,

hogyan veszélyeztették vagy akadályozták a rendeltetésszerű működést,

és hogy ennek az akadályozásnak milyen konkrét hátrányos eredménye volt az MTVA-ra nézve.

Az ügyvéd először azt próbálta előadni, hogy minden képviselő együtt, sőt, az épület előtt tüntető emberekkel együtt akadályozták a közmédia munkáját, ezért volt rendben a birtokvédelmi eljárás.

Az MTVA ügyvédje - [December] 16-án, a belépést megelőzőlen ugye az az állítása a felpereseknek, hogy kizárólag az ellenőrzés miatt mentek oda, az azért nem igaz, mert ugye Szél Bernadett ...

Bíró - A felperesekre kiterjedően adja mindezt elő, a perben nem álló személyekre ne!

Az MTVA ügyvédje - Hát abból a szempontból a perben lévő releváns személyekről van szó, hiszen ők is megvalósították a magatartást, az hogy egyébként ők nem perelnek... Ennyi erővel ha csak Varju László perelt volna egyedül, akkor az ő nem lehetséges, nem tartom lehetségesnek, hogy kizárólag az ő tevékenységét értékelje birtoksértőként a tisztelt bíróság, hiszen a birtoksértést nem egyedül Varju László követte el, hanem az országgyűlési képviselők közösen, ahogy a jegyzői birtokvédelmi határozat is rendelkezik.

Bíró - Jó, akkor jegyzőkönyvbe foglaltan felhívom önt arra, hogy csak és kizárólag most a jelenlegi felperesek vonatkozásában adja elő a birtoksértő magatartásokat! Tehát az álláspontját megértettem, hogy nem csak ők követtek el, de ennek ellenére az a bíróság kérése, hogy csak a felperesek vonatkozásában adja elő mindezt.



Innentől vett aztán igazán meglepő fordulatot a tárgyalás, ugyanis az MTVA ügyvédje nem tudta nagyon pontosan megmondani, hogy a közmédiát perlő öt képviselő mit is csinált.

Varju László esetében az MTVA ügyvédje arról beszélt, hogy a DK-s politikus erőszakkal próbált bejutni élő adást biztosító stúdiókba az adás megzavarásának szándékával, de a bíró kérdésére nem tudta megmondani, hogy konkrétan melyik stúdiót akarta volna megzavarni Varju. Másoknál ennél is nagyobb vonalakban vázolta csak a történteket.

Az MTVA ügyvédje - Vadai Ágnes esetében ő bent aludt az MTVA épületében éjszaka, ami nyilvánvalóan ismét zavarás, hiszen nem arra találták ki az MTVA-t, hogy ott országgyűlési képviselők aludjanak. Kunhalmi Ágnes vonatkozásában ugyanez.



Bíró - Tehát csak, hogy ne legyen félreértés mi...

Az MTVA ügyvédje - Ugyanez, hogy a bent alvás, tisztelt bíróság. ... Ő ugyanígy be akart jutni olyan elzárt területekre, amelyekre nem volt lehetőség, és amelyekre egyébként emiatt le kellett zárni, és az MTVA-s dolgozók nem tudtak megközelíteni, mert Kunhalmi Ágnes ebben akadályozta őket, tehát az MTVA dolgozóit, hogy bejussanak olyan helyekre, ahol munkát kellett volna nekik végezni az épületen belül.



Bíró - Mik voltak ezek az elzárt területek?

Az MTVA ügyvédje - Szerkesztőség.



Bíró - Meg tudja pontosabban jelölni, vagy általában?

Az MTVA ügyvédje - Általában tudom.



Bíró - Igen?

Az MTVA ügyvédje - Gréczy Zsolt és Oláh Lajos tekintetében általánosan tudom nyilatkozni, részletesebben nem, hogy ők is a huzamosabb bent tartózkodással, és hogy nem kívánták elhagyni az épületet, amikor megkapták azt a tájékoztatást egyébként az MTVA részéről, hogy nem tudnak beszélni a vezérigazgató úrral, élő adásban nem tudnak beolvasni, követelésre nincs lehetőség, ennek ellenére fenntartották az MTVA épületében való benntlétüket, és továbbra is, azáltal, hogy bent voltak, és nem távoztak, zavarták az MTVA működését.



Hasonló hangulatban folytatódott a beszélgetés akkor is, mikor a bíró rákérdezett, hogy pontosan milyen műsorok, felvételek maradtak az öt perben lévő országgyűlési képviselő "zavarása" miatt. Az MTVA egyedül a Családbarát című műsort jelölte meg a tárgyaláson, ami elmaradt, de mondjuk arról konkrétan, hogy Vadai Ágnes alvása, vagy Oláh Lajos és Gréczy Zsolt nem távozása hogyan vezetett ide, nem esett szó. Az ügyvéd így vázolta fel saját logikai láncolatát:

Az MTVA ügyvédje - Az, hogy bizonyos stábok nem tudtak ki-be közlekedni, mert le volt zárva, akkor menjünk ide vissza. Az egész MTVA épületegyüttes, az lezárásra került, az azt jelenti tisztelt bíróság, hogy nem lehetett ki-be közlekedni. Ez mind az országgyűlési képviselők, köztük a felperesek miatt történt, és a tömeg miatt történt, hogy ne legyen adott esetben olyan erőszakos, vagy akármilyen történés, amely várható volt abban a felfokozott szituációban. (...) A demonstrálók jelenléte a felpereseknek tudható be. A demonstrálók egyébként kövekkel dobálták, tojással dobálták az alperesi épületet. Ez is tényállításunk. Nyilván nem azt állítom, hogy ezt a felperesek tették meg, ezt a dobálást, de azt, hogy ott volt az a tömeg, és az órákon keresztül ott volt, az nyilvánvalóan összefüggött azzal az eseménysorozattal, hogy a felperesek a követeléseiket akarták beolvastatni.

Innen talán már könnyebb megérteni, miért releváns az MTVA az épületében található országos légi riasztási rendszer is, aminek működését akár szintén aránytalanul zavarhatták volna a képviselők.

A tárgyalás vége felé az MTVA jogi képviselője így foglalta össze, szerintük hogyan kellett volna az ellenzéki politikusoknak a belépési és ellenőrzési jogukat gyakorolniuk a közmédiában:

„A bejutás és a bent tartózkodás normál körülmények között azt jelentené, hogy valahova bemegyek, ott van valami dolgom, akkor azt elintézem, ha pedig nem tudom elintézni, akkor távozok, nem azt, hogy bent alszok, és az őrökkel, a biztonsági személyzettel macska-cica [sic] harcot játszva, saját testi épségemet is veszélyeztetve ott egy zavaró tevékenységet folytatok.”

Dr. Lovas András, az MTVA ügyvédje egyébként a választások tisztasága felett őrködő Nemzeti Választási Bizottság KDNP-s delegáltja. A per júniusban folytatódik.



(A cím feletti kép: Adrián Zoli / kepszerk.hu)