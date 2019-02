Egy MTVA-s jegyzőkönyv szerint az MSZP-s Molnár Zsolt a rendőrökkel egyeztetett arról, hogy kihozza az ellenzéki képviselőket a közmédia épületéből

„19:54 órakor Molnár Zsolt képviselő a rendőrségi biztosítás parancsnokával egyeztetett arról, hogy hajlandó lebeszélni társait az épületben való tartózkodásról, annak érdekében, hogy ne kelljen a birtokvédelmi eljárás kertében született jegyzői határozatot karhatalmi erővel végrehajtani.”

Más mellett ez olvasható az MTVA egyik december 18-án készült belső jegyzőkönyvében, amiben Fogl Zoltán Biztonsági osztályvezető és Zsigó Árpád Rendészet- és Rendkívüli Helyzetek vezető foglalja össze a december 16-án és december 17-én a tévészékházban történt eseményeket.



Ezen a két napon ellenzéki országgyűlési képviselők mentek az MTVA székházához, ott a közmédia egy vezetőjével próbáltak beszélni, illetve elérni, hogy felolvassák öt pontos követelésüket. A képviselők a törvény szerint bármilyen közintézménybe beléphetnek, illetve mentelmi jog illeti meg őket. Az MTVA-hoz érkező politikusokat először beengedték az épületbe, de később már nem hagyták őket szabadon mozogni, az MTVA szerint azért, mert a stúdiók felé, üzemi területre indultak el. Hadházy Ákos független valamint Varju László DK-s képviselőt erőszakkal távolították el az épületből. (Erről később az ügyészség azt állapította meg, hogy jogszerűen történt, és a közérdekű üzem megzavarása miatt indítottak nyomozást.)

Ilyen előzmények után, december 17-én még mindig több ellenzéki politikus tartózkodott az MTVA épületében. Bár a képviselők is többször próbálták behívni a rendőröket, hogy lépjenek fel a velük erőszakoskodó őrök ellen, azok nem mentek be, az ügyészség szerint azért, mert fel sem merült, hogy bármilyen bűncselekmény történt volna odabent.

Ez a helyzet változhatott meg estére. Az MTVA megbízott vezérigazgatója, Papp Dániel ugyanis "birtokvédelmi eljárást" kért a helyi jegyzőtől, aki azt közölte, hogy „a helyszíni szemle lefolytatásához a rendőrség közreműködését kérheti. Erre a képviselők úgy reagáltak, ők is nagyon várják már a rendőröket.” Ennek a birtokvédelmi eljárásnak lehetett volna az az eredménye, hogy már nem az MTVA biztonsági őrei, hanem a rendőrök távolítják el erővel az ellenzéki országgyűlési képviselőket a közmédia épületéből. Az ellenzéki képviselőket kiszorító rendőrök képei politikailag nagyon rosszul mutattak volna a kormány számára.

A 444-hez került MTVA-s jegyzőkönyv szerint ezen a ponton tűnt fel a helyszínen az MSZP-s Molnár Zsolt, aki a dokumentum szerint a székház előtt lévő rendőrökkel egyeztette le, hogy kihozza a többi politikust az épületből, így nem kell a rendőröknek erővel fellépni ellenük.

Ez hazugság, nem egyeztettem a rendőrség biztosítás parancsnokával, és egyáltalán, senkivel a képviselőtársaimon kívül. Én valóban azt gondoltam, hogy ki kellett már akkor jönni az épületből, a követelések teljesültek, az öt pontot a nemzetközi közvélemény is megismerte, nevetségessé válunk, ha bent maradunk, több ezer tüntető várt bennünket kint. Ezt képviseltem bent, és ma is úgy gondolom, hogy ez volt a helyes döntés

- mondta a 444-nek Molnár Zsolt, miután felolvastuk neki a jegyzőkönyv rá vonatkozó részét.

Az MTVA-s irat így folytatódik:

„Nevezettet [Molnár Zsoltot] a teher portán át engedtük és kísértük társaihoz.”



Ez a rész azért érdekes, mert az MSZP-s Molnár érkezését már rögzítette a párbeszédes Tordai Bence élő közvetítése, és az épületen belül Molnár némileg máshogy, a levegőt kapkodva meséli el bejutásának történetét (01:51:10-től):

„Óriási küzdelem árán (...) befenyegettem magamat, hadonásztam a képviselői igazolványommal, mondtam, hogy ha nem engednek be, akkor én újra mászok.”

Molnár a bejutásáról azt mondta a 444-nek, hogy miután közölte az rendőrökkel, hogy kész újra bemászni az épületbe, ha nem engedik be, azok valóban elkísérték egy kapuhoz, aztán egy másikhoz, aztán onnan egyedül ment tovább.

Több olyan országgyűlési képviselővel is beszéltünk, aki bent volt az MTVA székházában Molnár érkezésekor. Mindannyian azt mondták, hogy az MSZP-s politikus az első pillanattól arról beszélt, hogy érdemes lenne elhagyniuk az épületet, mert kint nagyon várják őket a tüntetők, és nagy sikerük lenne, ha kimennének. Az egyik politikus úgy emlékezett, hogy még korábban megállapodtak, hogy egységesen döntenek és mozognak majd, Molnár felvetéséről, tehát a távozásáról szavazás volt, ott az igenek győztek, így mindegyikük elhagyta a közmédia épületét.

„A képviselők ennek [Molnár közbenjárásának] hatására 20:20 órakor elhagyták a "B" portán keresztül az MTVA objektumát.”

Ez olvasható a köztévé belső, biztonsági jelentésében. Ezek szerint Molnár 19:54-es érkezése után kevesebb mint fél órával már el is hagyták az MTVA-t a bent tartózkodó képviselők.

Az egyik ellenzéki politikus úgy emlékezett, hogy kifelé menet Fogl Zoltán Biztonsági osztályvezető még meg is köszönte Molnárnak a közbenjárását. Erről Molnár először azt mondta, hogy nem történt ilyen, később pedig azt, hogy ő telefonon beszélt a Klubrádióban, amikor kifelé mentek, így nem hallotta, ha bárki beszélt is hozzá, és nem is tudja, ki Fogl Zoltán biztonsági osztályvezető.