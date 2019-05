14 éves amerikai kislány a szélsőjobb legújabb sztárja

Frissítés: Cikkünk megjelenése óta a Youtube eltávolította a cikkben említett, Be Not Afraid című videót.

„Susan, tavaly nyár óta tudom a lakcímedet. Van egy Lugerem (félautomata pisztoly - a szerk.) és egy mitokondriális betegségem. Nem érdekel, hogy élek-e. Az miért érdekelne, hogy te vagy a gyerekeid élnek-e? Most hívtam egy Ubert. Úgy hét perced van rá, hogy megírd a végrendeleted… Jövök érted, és ez elég csúnya lesz”

- ezt egy YouTube-videóban mondja egy 14 éves amerikai kislány, szavait a videómegosztó vezérigazgatójához, Susan Wojcickihez intézi. A teljes videó 12 perces, és a valódi korához képest még fiatalabbnak kinéző kislány arról panaszkodik benne, hogy a Youtube letiltotta videói alatt a kommentelést. Ez azután történt, hogy a videómegosztó vezetése úgy döntött, minden olyan felvétel alatt letiltja, melyben gyerekek szerepelnek. A lépésre többek közt azért volt szükség, mert kiderült, kiterjedt pedofilhálózat tevékenykedett a YouTube kommentjeiben, emiatt pedig pedig rengeteg hirdető otthagyta az oldalt. Bár a kislány a kamerába azt mondja, hogy hajrá, akkor függesszék is fel a csatornáját, pontosan tudja, hogy nem fogják megtenni. Hiszen ők maguk emelték fel.

A Soph (korábban LtCorbis, LieutenantCorbis vagy csak Corbis) néven futó youtuber a szélsőjobbosok legújabb sztárja. Saját magát komikusnak tartja, de általában nehéz eldönteni, viccel, vagy konkrétan arra bátorítja követőit, gyilkoljanak le minden muszlimot.

A BuzzfeedNews a napokban írt hosszabban a jelenségről, miután a kislány követői azonnal ellentámadásba lendültek, és azt állították, a portál gátlástalanul rátámadt egy gyerekre. A 14 éves, de maximum 10-nek kinéző Soph tényleg gyerek, de a videóiban legalább olyan súlyosan rasszista, nőgyűlölő és muszlimellenes nézeteket oszt meg, amilyeneket eddig csak olyan félbolond, összeesküvés-hívő szélsőjobbosoktól lehetett hallani, mint Alex Jones, az egy időben Magyarországon is tevékenykedő Nick Griffin vagy amilyeneket tömeggyilkos neonácik manifesztóiban olvashatunk. Soph legfrissebb videójában csadorba öltözve mondja fel monológját, melyben „viccesen” közli követőivel, hogy Mohamed próféta követőjévé vált, és azóta rengeteg mulatságban volt része. „Természetesen többször is megerőszakolt a 40 éves férjem, és egy fekete kockát kell imádnom” - így kezdi tréfás produkcióját a kislány.

A majdnem húszperces, ironikusnak szánt, Be Not Afraid című videóban gúnyt űz a muszlimokból, és leckét tart követőinek arról, valójában mit is illik tudni az általa korábban homoki niggereknek nevezett arabokról. Hát azt, amit hallottunk már sok felnőtt, frusztrált szűz fehér férfi szájából: a muszlim férfiak megerőszakolják a nőket, a társadalmi egyenlőségben hívő „homók” valójában nem jó emberek, és Soros György irányítja a világot. Manifesztószerűségében beszél arról is, hogy az ő generációja már nem olyan szerencsétlen nyomorult, mint az y generáció tagjai (milleniálok), és ők már nem kajálnak be mindent, amit a központilag irányított média próbál megetetni velük. Ők nem az MTV-n nőttek fel, és manapság nem Stephen Colbert esti műsoraiból tájékozódnak, hanem az internetnek köszönhetően jóval szélesebb körben informálódhattak és vonhatták le a megfelelő következtetéseket.



Muszlimgyűlölő, azok kiirtására bátorító szavak egy 14 éves kislány szájából

A feminizmusról és a nőket érintő kérdésekről pontosan úgy beszél, ahogy a szélsőjobb ismert női arcai: lekezelően. Ahogy az sem egyértelmű, komolyan gondolja-e mindazt, amit egy elsősorban gamerek által használt cross-platform chat alkalmazásban, Discordon osztott meg lutenant faggot néven, azaz hogy az lenne az igazi jótett a társadalom felé, ha lenne egy muszlim népirtás (elismerte, hogy ő beszélget ezen a csatornán ezen a néven, és hogy a fenti képen látható sorokat is ő írta). Ahogy az sem egyértelmű, komolyan gondolja-e, hogy jót tenne a világnak, ha minden muszlim meghalna, az sem teljesen világos, hogy valóban annyira nőgyűlölő-e, mint videóiból és más platformokon kifejtett posztjaiból az kiderül. Soph retorikai készségei figyelemre méltók, rajongói leborulnak koravénsége, intelligenciája és intellektusa előtt, de az ember már az első videónál azt érzi - a borzongáson túl -, mintha kénytelen lenne megnézni egy tehetségkutató műsort, amiben a gyerekek tökéletesen eljátsszák, amit a felnőttektől lestek el, akkor is, ha az twerking, és akkor is, ha az gyűlöletbeszéd.

Bár Soph elismeri, hogy nem egyedül írja szövegeit, azt állítja, szülei nem vesznek részt a videók előkészítésében vagy gyártásában, sőt azt mondja, az apja Hillary Clintonra szavazott. Youtube-on aktívan 11 éves kora óta szerepel, hírnevet először gaming youtuberként, paródiavideókkal szerzett. Amikor valaki redditen ráirányította a figyelmet, pillanatok alatt népszerű lett, szellemességétől és előadói képességeitől annyira elájult a közönsége, hogy a Daily Dot akkoriban „Ez a káromkodós, okos, 11 éves gamer lány lehet a Youtube jövője” címmel írt cikket róla. Aztán a kis gamer egy huszárvágással profilt változtatott, és ráfordult a neonáci ösvényre.

Akármilyen ijesztően hangzanak olyan szavak egy kislány szájából, amilyeneket csak félkegyelmű rasszista felnőttektől szoktunk meg, attól ő még persze csak egy gyerek. És a történelem eddig azt igazolta, minél korábban kezd el radikalizálódni egy alapvetően értelmesnek tűnő fiatal, annál valószínűbb, hogy idővel rájön, hogy nem oké se buzizni, se niggerezni, se népirtásra buzdítani senkit. Kérdés persze, hogy juthatott el idáig a helyzet.

Soph felemelkedését a YouTube-nak köszönheti, annak a cégnek, melynek a vezetőjét azért fenyegette meg életveszélyesen saját platformján, mert meg akarta védeni a pedofiloktól

(és mert nem szerették volna elveszíteni jól fizető hirdetőiket, ugye). A gyerekek védelméért korábban sem sokat tévő cég rossz gyakorlatának Soph csak egy tünete, és jól mutatja, hogy a szélsőjobbos influenszerek, akikkel a videómegosztó és a közösségi oldalak meglehetősen kesztyűs kézzel bánt idáig, milyen hatást gyakorolnak pár év alatt a most felnövő generációra.

Nyilván felmerül a szülők felelőssége is, amit Soph sem tagad, de gúnyolódva jegyzi meg, hogy ne az ő szüleit szekálják, hanem azokat, akik engedik a gyerekeiknek, hogy az ő videóikat nézzék. A kislány csak nemrégiben beszélt arról, hogy egy pontosan meg nem nevezett, de krónikus betegségben szenved, hogy rosszul érzi magát az iskolában, hogy megviselte, hogy New York-ból Kaliforniába költöztek. De ahogy arra a BuzzfeedNews szerzője felhívja a figyelmet, hasonló problémáktól sok gyerek szenved, csak nem mindegyik keres a frusztrációiból rengeteg pénzt, melyből a Youtube - és nyilván a szülők - is kaszálnak rendesen. A cég ugyanúgy hagyja egy még bőven fejlődésben lévő, a saját identitását még kereső kislánynak, hogy xenofób tartalmat tegyen közzé, ahogy hagyta, hogy a gyerekeknek szánt applikációján időnként kifejezetten ijesztő tartalmak is átcsússzanak, vagy hogy ne csak paráztassák, de ki is használják a gyerekeket. Vagy ahogy hagyta, hogy az algoritmusának köszönhetően nőellenes gyűlölethullám dagadjon Katie Bouman feketelyuk-projektje körül. Januárban a cég bejelentette, lecsapnak az idiótákra, és a jövőben nem listázzák az annyira agyhalott tartalmakat, mint összeesküvés-elméletekről szóló videók vagy a laposföldhívők videói. Soph videói mindenesetre egyelőre elérhetőek.