Nem csak paráztatják, ki is használják a gyerekeket Youtube-on

Nemrég kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy milyen ijesztő dolgok történnek a YouTube Kids applikációjában: a gyerekeknek szánt tartalomba időnként becsúszik néhány bizarr, szürreális, zavarba ejtő, sőt kimondottan ijesztő videó is. Miután erre felhívták a figyelmet, a YouTube igyekezett bagatellizálni a problémát, és kijelentették, tudnak róla, de nem kell aggódni, viszonylag ritkán előforduló jelenségről van szó. A valóság azonban az, hogy ezeknek a videóknak nem ritkán több milliós a nézettsége. A BuzzFeed News most egy még aggasztóbb dologra bukkant YouTube-on.



A cikkben linkelt, többségében Kelet-Európában, Oroszországban készült videók már nem elérhetők, de már a képernyőfelvételek is felkavaróak. Az élő szereplőkkel forgatott videókon a gyerekek rémisztő, kiszolgáltatott helyzetekben láthatók, nem ritkán megkötözve, vagy valahova bezárva. Vannak olyanok is, melyekben úgy tűnik, a gyerekeket elrabolták, vagy éppen keményen büntetik őket, mert rosszak voltak. Visszatérő elem, hogy felnőttek játszanak orvososat velük, feltűnnek injekciós tűk, és nem ritkán fekália is.

Ezek közül a videók közül sok ellenőrzött csatornán futott, és több tíz milliós megtekintésnél jártak. A BuzzFeed News által vizsgált videók többségét felnőtt rendezte meg, és a gyerekek mellett sokszor maguk a felnőttek is szerepeltek bennük.

A videómegosztóról múlt héten törölték az amerikai Greg Chism ToyFreaks nevű csatornáját, melyen olyan videók voltak, amiket Chism a lányairól készített, és amelyek az abúzús határán táncoltak. Bár nyilván megrendezett jelenetekről van szó, nehéz elhinni, hogy több millióan találták szórakoztatónak, hogy a kislányok hol sírnak, hol rettegnek valamitől, vagy azt, hogy kaját köpködnek, vagy erőszakkal tömik beléjük az ételt. Pedig a csatornának 8 millió követője volt, amikor törölték. A legnépszerűbb videóikat azóta más csatornákon már vissza is töltötték.

A szintén most törölt felhasználó, valószínűleg ukrán Mister Tisha is saját gyerekeit használta fel arra, hogy milliós nézettséget szerezzen csatornájának. A viccesnek szánt videókon visszatérő elem, hogy a gyerekek büntetésben vannak, és az apa sokszor derékszíjjal a kezében jelenik meg, a kicsik meg menekülnek előle. Az apa szintén szerepel a videókban, melyekben sokszor saját családját vicceli meg. A történetek nem mulatságosak, hanem ijesztőek, akkor is, ha tudni lehet, hogy senkinek sem esik baja. Mr. Tishának nemcsak követői, de utánzói is akadtak szép számmal, szerencsére a többség azért jóval visszafogottabb videókat készített gyerekeiről, mint ő.

Részlet Mister Tisha egyik videójából

A YouTube eddig nem tett semmit a jelenség ellen, csak a BuzzFeed News jelentkezése után törölte a videókat. Ugyanakkor úgy nyilatkoztak a hírportálnak, hogy a törlések már tervezve voltak.



„Az elmúlt héten 50 csatornát töröltünk, és videók ezreit távolítottuk el” - áll közleményükben. Kedden este még valamennyi, a BuzzFeed News által említett videó elérhető volt, de szerdán a cég már egy posztban jelezte, komoly lépéseket tesznek a gyerekeket veszélyeztető videók ellen. A cég azt ígéri, ha úgy tapasztalják, hogy elszaporodtak a helytelen kommentek egy olyan videó alatt, melyben gyerek is szerepel, letiltják a hozzászólási lehetőséget. A családbarát tartalmat előállító felhasználók számára irányelveket állítanak össze, és szakértőket kérnek fel, hogy a jövőben segítsenek nekik felismerni a hasonlóan ijesztő trendeket. A most törölt csatornákat éppen a YouTube nyilvánította érvényesnek - ez azért fordulhatott elő, mert 2016 óta ez automatikusan megy. Most azt ígérik, ebben is változás lesz.