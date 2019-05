Molnár Zsolt egy szoláriumon keresztül kapcsolatban állt a Rogán-féle belvárosi ingatlanügyek nagy nyerteseivel

A budai Margit körútról nyíló Kis Rókus utca elején áll egy üzlethelyiség, amiben szépségszalon működött.

Molnár Zsolt feleségének Kis Rókus utcai szoláriuma a Google 2014-es utcaképén. Fotó: Google Street View

A pince tulajdonosa 2010 óta Molnár Zsolt MSZP-s parlamenti képviselő, aki évek óta a párt erős embere, pedig már többször felmerült a neve a Fidesszel összejátszó ellenzékiek között, még Botka László is utalt rá, amikor a fideszes téglákról beszélve lemondott a miniszterelnök-jelöltségről, és Molnár a 2014-es kampányban is sokat tett azért, hogy ne folytassanak negatív kampányt az ingatlanügyek alatt roskadozó Rogán Antal ellen.

A Magyar Narancs arról írt, hogy a helyen 2009 után, pár évvel ezelőttig még Molnár feleségének cége, a Leona-Sun Kft. működött, amiben valamennyire maga Molnár is részt vett, és betársult hozzájuk egy olyan cég is, ami a Rogán-féle belvárosi ingatlanügyek nagy nyertese volt.

A lap azt írja, hogy a cégnek a első teljes évben csak 226 ezer forint bevétele volt (3,5 milliós költség mellett), 2011-ben pedig mínusz 2 millió lett az üzemi eredmény. Ekkor szállt be a cégbe a Banco-Invest, majd 2012-től a cégnek már nem is volt árbevétele.

Molnár felesége 2011-ben felhatalmazta a férjét (a nemzetbiztonsági bizottság akkori tagját), hogy a cég „ügyeiben teljeskörűen helyettem és nevemben eljárjon, szerződést kössön”, de a cégadatok szerint 2016-ig tulajdonos maradt a Banco-Investtel együtt. A lap úgy tudja, Molnár felesége a 2010-es évek első fele óta külföldön él.

A Banco-Investet Rogán Antal polgármestersége idején, 2007-ben jegyezték be, és 2 hónap múlva már meg is vehetett kedvezményesen három önkormányzati ingatlant (Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Hercegprímás utca). 2018-ban újra vásárolhattak a fideszes önkormányzattól: a Haris közben egy 138 m2-es üzlethelyiséget. A Magyar Narancs a Banco-Invest tulajdonosa, Banai Balázs körül egy kiterjedt céghálót talált.

A Banco-Invest volt társtulajdonosa a Victoria Ingatlanhasznosító Kft. volt 2007-től 2015-ig, tehát akkor is, amikor Molnár feleségével társultak. A Victoria ekkor jutott ingatlanokhoz a Belvárostól: 2007-ben a Kossuth Lajos, az Október 6., a Petőfi Sándor, a Váci utcában és a Szent István körúton. A Victoria tulajdonosa Schimicsek Tibor volt, aki úgy szerezhetett meg egy 644 m2-es Egyetem téri ingatlant alig 200 ezer forint feletti négyzetméteráron, hogy a korábbi bérlő, az orosz állami bank lemondott az elővásárlási jogáról az ő javára. (Schimicsek cége a Nádor utcában hasonlóan jutott hozzá egy 102 m2-es fodrászszalonhoz is.)

A Magyar Narancs azt írja, tucatnyi belvárosi ingatlanhoz jutott a Molnár családdal üzletelő kör, főleg Rogán Antal polgármestersége alatt.

A lap említi Banai Balázs korábbi üzlettársát, Juhász Károly MSZP-közeliként számon tartott „táskás embert” is, akit a 2000-es évek végén kenőpénz átadása közben értek tetten egy terézvárosi ingatlanügyben. Juhásznak több közös cége van vagy volt Banaival, az Index írta meg, hogy ők ketten szereztek meg és adtak tovább egy Andrássy úti ingatlant, majd a román állampolgárokkal közös cégük fantomizálódott.

A Magyar Narancs szerint Banai több olyan, javarészt ingatlanos cég közelébe került, amik a Borza Tibor érdekeltségébe tartozó Nemzetközi Menedzser Szolgálat Kft. (NMSZ) környékén tűntek fel. Borza és Banai volt tulajdonostárs, és váltották egymást ügyvezető-tulajdonosként is cégekben. Borza Tibor milliárdosról korábban a Heti Válasz azt írta, hogy „egyik legnagyobb ingatlantulajdonos” a fővárosban, a cége 2009-ben ugyanis négy tucat belvárosi, terézvárosi, erzsébetvárosi és egyéb lakással, üzlethelyiséggel és irodaérdekeltséggel rendelkezett. Borza állítólag Vizoviczki László környékén is felbukkant, és a 2000-es években az ő cégéé lett Tasnádi Péter rózsadombi villája.

Tehát Molnár Zsolt a felesége helyett eljáró személy és az ingatlan tulajdonosaként kapcsolatban állt a Banco-Investtel és Banai Balázzsal, aki körül jelenlegi vagy volt üzlettársként megfordult kenőpénzzel lebukott, MSZP-közeli táskás ember és ingatlanmágnás is, ők pedig a Rogán-féle V. kerületi önkormányzat idején több belvárosi ingatlant is be tudtak húzni.

Molnár Zsolt érkezik az MSZP választmányi ülésére a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házba 2018. április 21-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Banai Balázs lapzártáig nem válaszolt a lap kérdéseikre, Molnár Zsolt viszont igen: amikor arról kérdezték, milyen kapcsolata van a Leona-Sunnal, azt írta:

„Semmilyen kapcsolatom nincs és nem is volt, nem vettem részt a működtetésében.”

A Banai Balázzsal való kapcsolatáról azt írta:

„Közszereplői tevékenységem során következetesen válaszolok minden politikai és közélettel kapcsolatos kérdésre, azonban azokra, amelyek nem érintik a közszereplői tevékenységemet, nem. Beleértve a családi, rokoni, baráti és ismeretségi kapcsolatokat.”

A Leona-Sunból 2016-ban Molnár felesége és Banai egyszerre szállt ki, és jött az új tulajdonos, T. Sándor, aki egyből elköltöztette a céget egy óbudai panelház 6. emeletére. Mind a négy, hozzá köthető cég kényszertörlés alatt áll, őt pedig 2023-ig eltiltották a cégvezetéstől. A Leona-Sunt 2017-ben törölték az aktív magyar cégek közül. (Magyar Narancs)