Dalok a beáradó napfény és az első kávéd mellé

Nehezebben induló hétvégi délelőttökre kitalált sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal Fekete Giorgio, a Carson Coma énekes-gitárosának összeállításával.

A beat és a gitáros tánczenék legszebb pillanatait újragondoló zenekar idén jött ki első nagylemezével, amit rögtön komoly lelkesedés fogadott mindenfelé, de a Carson Comával való ismerkedéshez a lemezen felül ajánljuk remek új klipjüket, illetve az élő session-videójukat is. Minden továbbit, például a közelgő koncerteket a zenekar Facebook-oldalán lehet megtalálni, a még ennél is többre kíváncsi ismerkedőknek pedig az Instájukat is ajánljuk.

A mai összeállításba került pár olasz szám is, mivel Giorgio félig olasz, a belekerült Kaláka számot pedig hamarosan fel is fogják dolgozni. És járt egy rövid leírás is a dalok mellé:

„Különösen örültem a felkérésnek, imádom a vasárnap délelőttöket. felkelsz, a napsütés elárasztja a szobát, bekapcsolod a JBL-t, kávét főzöl... ezt a hangulatot igyekeztem megfogni a playlist-el, bár az utolsó három szám az már inkább a ‘bolondos ebédfőzés a lakótársaiddal’-rovat. Szerintem ez az ideális egy vasárnapi másnaposságra, na meg rengeteg víz és narancslé!”

Ezek pedig az elhangzó dalok:

Papooz - Ann Wants to Dance

The Velvet Underground - Pale Blue Eyes

Air - Le femme d'argent

Kaláka - Reggeli ének

Anderson .Paak - The Bird

Saint Motel - Born Again

Gino Paoli - La gatta

Rex Orange County - Loving is Easy

The Growlers - People Don't Change Blues

Billie Eilish - my boy

KOKOROKO - Abusey Junction

SLik d - My Lady

Vinicio Capossela - Che coss'è l'amor

Parcels - Comedown

Alice Phoebe Lou - Orbit

Polo & Pan - Arc-en-Ciel

Parquet Courts - Instant Disassembly

Lianne La Havas - Unstoppable (Solo)

Hot Chocolate- You Sexy Thing

Moby - Sunspot

Ultimate Painting - Ultimate Painting

Cut Worms - Don’t Want to Say Good-bye

Morgan Delt - I Don't Wanna See What's Happening Outside

Rupert Holmes - Escape (The Piña Colada Song)

Julio Iglesias - Sono un pirata, sono un signore

GM49 - Bélát itt ne keressék

Sunny War - If It Wasn't Broken

Sorozatunknak ez már a sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.