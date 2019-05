A Huawei megígérte, hogy a Google döntése ellenére továbbra is frissítik majd az androidos készülékeiket is

Közleményben reagált a Huawei a Google döntésére. A Google a hétvégén jelentette be, hogy miután az amerikai kereskedelmi minisztérium szankciókat rendelt el a kínai telekom-gyártó ellen, megvonják licenszüket a Huaweitől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég termékei a jövőben nem kapják meg a gyári frissítéseket - leszámítva a biztonságiakat -, a jövőben pedig a Huawei legfeljebb az Android alap, szabad forráskódú verzióját használhatja csak, amire még saját operációs rendszert kell fejlesztenie.

Közleményükben elsősorban jelenlegi felhasználóikat igyekeztek megnyugtatni. Mint írták, a jövőben is teljes körű szolgáltatást nyújtanak nekik, vagyis megkapják a biztonsági frissítéseket.

A közleményben egy kicsit oda is szúrtak a Google-nek, amikor utaltak rá, hogy az androidos telefonok piacán csak az ő termékeik, a Huawei és a Honor márkák iránt nőtt számottevően a kereslet. Arra is utaltak, hogy az eddigi együttműködés keretében szorosan együtt dolgoztak a rendszer és az androidos ökoszisztéma fejlesztésén. (Via The Verge)