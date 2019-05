A Google felfüggesztette több együttműködését a Huawei-jel

Miután Trump elnök rendelete nyomán a kínai Huawei telekommunikációs óriáscég amerikai tiltólistára került, a Google is bejelentette, hogy bizonyos együttműködéseket felfüggeszt a kínaiakkal - értesült a Reuters. Míg a Huaweit önmagában a tiltólistára kerülés önmagában nem igazán hatotta meg, a cég vezetői nyilatkoztak is arról, hogy nem számítanak visszaesésre, a Google döntése már jobban bezavarhat a vállalatnak, hiszen a Huawei telefonjain is a Google Android operációs rendszere fut.

A Google ezentúl ugyanis meghatározatlan ideig csak a nyílt forráskórú fejlesztéseit osztja meg a Huawei-jel. A Reuters szerint ez azt jelenti, hogy a Huawei elveszti a hozzáférést az Android legújabb frissítéseihez, és a mostantól gyártott Huawei-telefonokon már Gmail és Google Play sem lehet majd.

Az Android most futó szolgáltatásai persze elérhetőek maradnak a Huawei telefonjain, és a cég ugyanúgy hozzáfér a Google nyílt forráskódú fejlesztéseihez, mint bárki a világon. A Google azonban a jövőben nem ad semmilyen technikai segítséget a kínai cégnek az operációs rendszerével és az alkalmazásaival kapcsolatos kérdésekben. (Reuters)